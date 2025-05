RTVE publica el presupuesto de 'El Grand Prix' y subida para 'La Familia de la Tele'

RTVE ha hecho pública una nueva actualización de los contratos audiovisuales firmados hasta abril, cumpliendo con el compromiso que anunció a finales de febrero. El ente público anunció que publicaría mensualmente el detalle económico de sus acuerdos con las productoras encargadas de los formatos que conforman su programación. Esta medida, impulsada como parte de una estrategia para reforzar la transparencia, permite conocer con precisión cuánto se destina a cada proyecto televisivo.

En un mes sin grandes movimientos, lo más llamativo es la renovación de 'El Grand Prix' por un total de 2.894.337€. Se trata de una bajada de presupuesto de 2,4M de euros, teniendo en cuenta que la edición anterior ascendió a 5.299.246. Sin embargo, esta temporada contará con menos programas y también incorpora a Prime Video en la producción.

Por otro lado, la productora Boxfish, encargada de 'Bake Off: Famosos al Horno', entra en la lista con un proyecto llamado 'The Dog House'. Pese a que aún no se han hecho públicos los detalles de este nuevo formato, sabemos que su presupuesto es de 1.621.902€. De hecho, también aparece el talent show de repostería por un total de 49.500 euros, que previsiblemente anteriormente no aparecería al ser una cifra por debajo de los 50.000 euros.

| RTVE

Como novedades, también se han incorporado a la lista los proyectos "Yo no moriré de amor" (150.000€) de Elastica Films y "Los últimos románticos" (90.000 euros) de Irune y Miguel Maria.

No obstante, también hay cambios en otros proyectos que ya formaban parte de la lista anteriormente. El más llamativo es la renovación de 'Mañaneros', de La Cometa, que suma 2.409.362€ euros a su presupuesto anterior de 472.864. El programa 'L'altaveu' de RTVE Catalunya, producido por Glop a Glop, también ha sido renovado sumando 476.672 euros a los 822.589 anteriores. Sorprende también la subida de 'La Familia de la Tele', de la mano de la Osa Producciones, que suma 215.004 euros, ascendiendo la cantidad final a 5.525.418€.

| RTVE

También hay cambios, pero mucho menores en 'Futuro Imperfecto', el nuevo programa de Buenafuente con El Terrat, que sube 25.774 hasta los 3.025.428 euros. Por su parte, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora, producido por Big Bang Media, sube 18.578 hasta los 12.039.318 euros.

Con todos estos movimientos, el gasto en producciones externas pasa de 36.093.279€ lo acumulado hasta el mes de marzo a subir hasta 43.818.478€ en abril. De este modo, se trata de una subida de 7.725.199€ en los contratos.