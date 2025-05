Isabel Rábago habla sobre su fichaje por 'Y ahora Sonsoles' y su salida de Mediaset

El lunes 5 de mayo marcó un punto de inflexión en la trayectoria televisiva de Isabel Rábago. Su reaparición como nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 ha sido de lo más inesperado, sobre todo tras su sorprendente salida de Telecinco.

A principios de enero, Mediaset decidía prescindir de los servicios de la colaboradora porque no había superado "los filtros" para renovar contrato con Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Así, su última aparición en la cadena sucedía en 'Vamos a Ver', donde protagonizaba una fuerte discusión con algunos de sus compañeros.

Pero ahora ha regresado a la pequeña pantalla acompañada de Sonsoles Ónega y parece que se encuentra mejor que nunca. En una entrevista concedida a El Confi TV, la televisiva ha hablado sobre su nueva etapa. "He empezado en Antena 3 en el momento en el que he podido empezar en Antena 3. He estado respetando absolutamente todos los acuerdos que tenía firmado con mi anterior productora y mi anterior etapa. Y en el momento en el que he finalizado con todo ello me he puesto a trabajar".

| Atresmedia

Asegura que no le han faltado propuestas desde el primer día. Se muestra muy contenta y orgullosa, y explica que está completamente centrada en la abogacía, profesión en la que continúa enfocada. Con respecto a su nueva etapa, se siente como en casa.

"Estoy encantadísima de estar en el equipo de Sonsoles. Conozco no solamente a Sonsoles con la que he trabajado años y es una grandísima profesional, también a todo el equipo de dirección, redacción... Entrar en Antena 3 ha sido reencontrarme con muchísimos compañeros que habían optado por dejar mi anterior etapa y lanzarse a nuevos retos profesionales".

"Estoy muy feliz, me siento muy querida, muy arropada. También me he sentido así durante todos estos meses", declara en referencia a todo el revuelo mediático que se ha producido en torno a su salida. Y aclara que no se pronunciará ante esto. "Me fui en silencio y he vuelto en silencio a trabajar, que es lo único que sé hacer".