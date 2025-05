Lolita no se puede creer lo que ocurre en 'Tu Cara Me Suena' y la afecta directamente

Antena 3 volvió a vivir un momento inesperado en la última entrega de 'Tu cara me suena'. En plena recta hacia la sexta gala de esta temporada, el programa de imitaciones sorprendió tanto a concursantes como al público con una nueva jugada del azar. Y es que Esperansa Grasia deberá meterse en la piel de Lolita Flores, miembro del jurado, en la próxima gala.

La escena se desató tras un giro doblemente inesperado, ya que, primero, Gisela le robó a Esperansa Grasia la imitación de Lola Índigo gracias a la famosa casilla "Te lo robo". Después, al volver a pasar por el temido ‘pulsador’, la tiktoker pidió entre risas que le tocase alguien “cero sensual” para evitar complicaciones. Pero la suerte no estuvo de su lado porque el destino le asignó una figura icónica de la música española y del propio jurado: Lolita.

"¡Más sexy todavía no!", exclamó Esperansa Grasia al escuchar el nombre de Lolita, provocando carcajadas y aplausos entre los asistentes. La cara de la miembro del jurado de primeras fue de asombro, pero rápidamente quiso dedicar unas palabras.

| Atresmedia

"Cuando yo era jovencita, me decían que estaba manca porque bailaba nada más con un brazo de la vergüenza que me daba. Te vendría bien, que no me movía apenas, una canción de las que cantaba antes, como "Amor, amor" o "Abrázame"", recordaba Lolita sus inicios.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un concursante se enfrenta al reto de imitar a un miembro del jurado. La semana anterior, Gisela encarnó a Chenoa, lo que parece haber inaugurado una divertida tendencia en 'Tu Cara Me Suena'.

Lista de imitaciones de la Gala 6 de 'Tu Cara Me Suena'

Goyo Jiménez: Coyote Dax (training vip)

(training vip) Yenesi: Kate Ryan

Manu Baqueiro: Woody

Melani: Pimpinela (trae un amigo)

(trae un amigo) Mikel Herzog JR: Damiano David

Gisela Lladó: Lola Índigo (te lo robo a Esperansa Grasia)

(te lo robo a Esperansa Grasia) Ana Guerra: Madonna

Bertín Osborne: Camilo Sesto

Esperansa Grasia: Lolita

En audiencias, 'Tu Cara Me Suena' arrasa en su quinta gala con un 20,4% y 1.739.000 seguidores. El talent show de Manel Fuentes, que congregó 4.974.000 de espectadores únicos, fue lo más visto de la noche desde Antena 3. S