La confesión de Àngel Llàcer en 'Tu Cara Me Suena' que emocionó a todo el público

La cuarta gala de 'Tu cara me suena' vivió uno de sus momentos más emocionantes de la edición. Mikel Herzog JR se enfrentó esta vez a un reto radicalmente distinto: transformarse en India Martínez para interpretar "Vencer al amor". Lo que parecía ser un nuevo desafío artístico terminó provocando una de las confesiones más personales de 'Tu cara me suena', protagonizada por Àngel Llàcer.

Con su interpretación cargada de sensibilidad, Mikel Herzog JR logró una conexión total con el público y el jurado de 'Tu cara me suena'. El silencio que se hizo al terminar la actuación fue roto por una exclamación del presentador, Manel Fuentes: "¡Llàcer está llorando!". Y es que el presidente del jurado, Àngel Llàcer, no pudo contener la emoción tras lo vivido en plató.

El momento fue aún más sobrecogedor cuando Àngel Llàcer, aún con lágrimas en los ojos, explicó el motivo de su reacción. "Me he emocionado porque el arte emociona y es lo que da sentido a nuestras vida", dijo, visiblemente conmovido. Sus palabras resonaron con fuerza entre sus compañeros del jurado y el público, que le ofrecieron una cálida ovación.

| Atresmedia

Sin embargo, lo más impactante llegó poco después, cuando Àngel Llàcer decidió abrirse por completo: "Como bien sabéis, he estado muy mal y una vez renuncié a vivir". "Dije 'me dejo y me voy' y hoy me doy cuenta de que estaba muy equivocado, porque, si me hubiera muerto, no hubiera visto lo que he visto hoy", añadió.

Con esfuerzo por mantener la entereza, lanzó un mensaje que caló en todos los presentes: "No hay que renunciar. La vida tiene sentido y es este". En respuesta, Mikel Herzog JR cerró el círculo con una frase sincera: "La vida tiene sentido porque estás tú aquí".

Un viernes más, 'Tu cara me suena' arrasó en audiencias, liderando con un espectacular 20,6% de share, aventajando a sus dos principales competidores en +11,9 y +9,3 puntos. El talent show presentado por Manel Fuentes creció respecto a su anterior gala y fue, una semana más, el programa más visto del día. Lo hizo con 4,6 millones de espectadores únicos y 1.809.000 espectadores de media en su emisión en la noche de Antena 3.