Nadie esperaba la próxima imitación de Bertín Osborne en 'Tu Cara Me Suena'

La participación de Bertín Osborne en la actual temporada de 'Tu Cara Me Suena' no está pasando desapercibida. El artista se ha convertido en uno de los concursantes más comentados del talent show de Antena 3, gracias a sus imitaciones que oscilan entre la sorpresa y la polémica.

Su debut como Omar Montes dejó a todo el público con la boca abierta y marcó un inicio prometedor, pero no todas sus actuaciones han mantenido ese nivel. Al interpretar a Elvis Presley, Bertín Osborne se topó con una de sus peores noches: problemas con el ritmo lo descolocaron y recibió las calificaciones más bajas de jurado y público.

Aun así, lejos de venirse abajo, Bertín Osborne volvió al escenario de 'Tu Cara Me Suena' decidido a recuperar su sitio, y lo consiguió. En su cuarta aparición, se metió en la piel de Frank Sinatra interpretando el clásico "Fly Me to the Moon", una actuación que marcó un punto de inflexión en su paso por el programa. Àngel Llàcer, visiblemente impresionado, no dudó en reconocer su evolución: "Has subido el caché de este programa".

| Atresmedia

Gracias a este renacer artístico, Bertín Osborne logró escalar hasta el cuarto puesto en la clasificación de la gala de 'Tu Cara Me Suena'. Una noche en la que Ana Guerra, Melani y Mikel Herzog JR compartieron el primer lugar en un triple empate. Sin embargo, Bertín Osborne sigue bastante abajo en la clasificación general, siendo sexto con 55 puntos, por debajo de Mikel Herzog JR (83), Melani (82), Gisela Lladó (75), Ana Guerra (72) y Esperansa Grasia (60).

Además, la tranquilidad no dura mucho en 'Tu Cara Me Suena'. Para la siguiente gala, el pulsador le había asignado el personaje de Raphael, aunque Goyo Jiménez hizo uso del recurso "Te lo robo" para quedarse con la imitación. El azar volvió a intervenir cuando Bertín Osborne tuvo que pulsar de nuevo y el destino le puso por delante un desafío distinto: transformarse en el grupo Kiss. Lejos de amedrentarse, el cantante acogió la noticia con buen humor y entusiasmo: "¡Cómo me divierte!", afirmó con una sonrisa.