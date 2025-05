La petición de Laura Cuevas en 'De Viernes' que da un giro de 180º a su relación

El regreso de Laura Cuevas a España tras su salida de 'Supervivientes' no ha supuesto precisamente un respiro. Tras un tenso reencuentro en el plató del reality, la concursante volvió a enfrentarse públicamente a su marido, Carlos Calderón, en 'De Viernes'. Un encuentro que ha dejado más grietas que puentes.

Más informada, Laura Cuevas lamentó que Carlos Calderón haya dado por ciertas todas las insinuaciones que ha escuchado: "Se lo ha ido creyendo todo, sin pruebas ni nada". El foco de la polémica era Daniela, una antigua amiga común que, según Carlos Calderón, le habría contado todo. Una amistad que Laura negó rotundamente: "Hace diez años que no hablo con esa persona y no la quiero en mi vida".

Laura Cuevas le echó en cara que no se haya molestado en contrastar la información: "¿Te has preocupado en hablar con Antonio y con Noelia?". La respuesta de Carlos Calderón fue negativa. En su lugar, justificó su reacción con una pregunta que cargaba implícitamente una acusación: "¿Qué haces todo el día sin hablarme y luego te tomas algo con otro?".

| Mediaset

Lo más llamativo del encuentro fue cómo Carlos Calderón desacreditaba a Daniela cuando se trataba de las afirmaciones que le afectaban a él. De hecho, negó rotundamente en 'De Viernes' haber tenido conversaciones seductoras con ella. Además, no ofreció respuesta cuando fue confrontado por Antonio Rossi, que le señaló: "Solo te crees a Daniela cuando te conviene".

Con este panorama de desconfianza mutua, Carlos Calderón no escondió su posición: "Esto no tiene arreglo". Laura Cuevas, por el contrario, dejó abierta la posibilidad de reconciliación. Recordó el vínculo de toda una década que les une y expresó su deseo de arreglarlo: "Un matrimonio de diez años no se puede acabar así porque sí".

Eso sí, puso una condición clara en 'De Viernes': "Quiero que me pida perdón por acusarme de todas las mentiras y por arruinarme mi concurso que era mi gran oportunidad".

La tensión culminó en 'De Viernes' cuando Laura Cuevas se enteró de que su marido había llegado a definirla como "mala persona y desagradecida". Su reacción fue de incredulidad: "No me lo esperaba para nada y me parece desproporcionado porque yo no había dicho nada de él. Pensaba que solo era cosas que le habían dicho, pero esto... Que se hubiera puesto así ya...":