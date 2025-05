Primeras palabras de Laura Cuevas a su marido tras volver a España de 'Supervivientes'

El domingo pasado, Laura Cuevas ponía fin a su aventura como concursante de 'Supervivientes'. La audiencia decidía que Carmen Alcayde debía ser la repescada, lo que convertía a la gaditana en la última expulsada del concurso. Ahora, la ex-concursante regresa a España con varios kilos menos y una cuenta pendiente con Carlos Calderón, su marido.

Un tenso reencuentro que Jorge Javier Vázquez, presentador de la gala, ha tratado de llevar con mucho humor. A pesar de que el catalán trataba de llevar el tema desde el humor, rápidamente saltaban chispas entre la pareja, cuyo futuro juntos todavía pende de un hilo. Tras una explosiva reunión en Honduras, Laura Cuevas ha llegado a España con ganas de sentenciar a Carlos.

De hecho, la ex-concursante aseguraba que no le importaba si su marido estaba esperándola en plató o no. La gaditana ha ido más allá, reclamando unas disculpas de su marido por "todo lo que ha dicho" de ella y por "cargarse su concurso". "Yo no sé si me han echado por lo que él ha hecho, pero yo estaba disfrutando muchísima hasta que vino él", sentenciaba Laura, dolida.

A pesar de ello, la última expulsada de 'Supervivientes' también guardaba cariño para su relación de casi 10 años. "Ha sido el hombre de mi vida y he estado muy enamorada de él, pero no sé si es el hombre de mi futuro", aclaraba. Laura Cuevas está decidida a hacer un cambio de 180º en su vida y todavía no tiene claro si eso incluye a su matrimonio.

Unas palabras que no han gustado nadie a Carlos Calderón, que ha abandonado el plató antes de la entrada de su mujer. Al rato, ha vuelto muy ofendido: "la gente que ha venido a recibirla ha sido mi familia y mis amigos, que han venido por mi". Momentos previos a la esperada entrada de la superviviente, Jorge Javier le ha pedido que saliera del plató.

"Para lo que ha estado, mejor que no hubiera ni estado", sentenciaba ella a su entrada. Sin embargo, el presentador terminaba dándole paso a Carlos, que terminaba fundiéndose en un abrazo con su mujer. Poco han tardado el matrimonio en volver a enzarzarse, donde finalmente Laura Cuevas ha confesado su infidelidad. "Fue después de que me montara un pollo y nos diéramos un tiempo", aclaraba ella, que se preguntaba qué había hecho él en respuesta.

| Mediaset

Tras ello, el conductor quería saber si daban por finalizada su relación. "Hombre, te diré. No me merezco esto", sentenciaba Carlos, muy serio. Por otro lado, Laura Cuevas ha querido evitar una respuesta concreta tirando de humor: "No voy a seguir yo sola si él dice que no", contestaba.