El gran enfado de Arturo Sancho por lo que ha ocurrido en 'La Promesa'

La relación entre Catalina y Adriano ha alcanzado su punto más dulce tras el nacimiento de sus mellizos en 'La Promesa'. El marqués ha dado un paso inesperado al aceptar que el campesino sea el padre de los niños. No solo eso, también ha accedido a que su hija mayor se case con él, dejando a un lado las diferencias de clase.

Sin embargo, este gesto ha desatado viejas heridas en su hijo Manuel, personaje de Arturo Sancho en 'La Promesa'. Este no ha podido evitar recordar cómo su propio amor con Jana fue rechazado bajo las mismas circunstancias.

El heredero no ha ocultado su descontento y ha confrontado directamente a su padre: "Sé que Catalina tiene sus bendiciones para casarse", le dice, en una escena cargada de emoción. Alonso, creyendo que su hijo se alegraría por la noticia, se encuentra con una reacción muy distinta en 'La Promesa'. "¿De qué voy a alegrarme? ¿De qué le haya dispensado el trato que no me dispensó a mí?", le reprocha Manuel, visiblemente afectado.

| RTVE

Aunque se muestra feliz por la felicidad de su hermana, Manuel no puede evitar lanzar una dura crítica a su padre. "Mi hermana merece ser feliz, al igual que Adriano y sus hijos, por eso sí me alegro, pero también lo merecíamos Jana y yo, y a nosotros se nos negó. No mostró ni la más mínima parte de comprensión que está mostrando ahora con mi hermana", sentenció.

Alonso intenta justificar su postura alegando que las circunstancias no eran las mismas, pero su hijo no lo ve así:

"Eran las mismas. Uno de sus hijos quería casarse con alguien ajeno a la nobleza, y necesitaban que usted se pronunciara. Yo no veo la diferencia, era entonces lo mismo que ahora".

El momento más desgarrador llega cuando Manuel deja claro lo que habría cambiado en 'La Promesa' si su padre hubiera actuado de otro modo en su momento: "No me malinterprete. Es usted quien ha cambiado ahora su forma de ver las cosas, lo que le honra, pero es una pena que haya tenido que morir alguien para que abra los ojos".