Melania Cruz abandona por sorpresa 'La Promesa' por un motivo de peso

Ana, interpretada por Melania Cruz, se despide de 'La Promesa' tras no conseguir los objetivos que la llevaron a regresar al palacio. El personaje llegó para recuperar el tiempo perdido con su hijo y reconquistar a Ricardo. Después de un tenso desencuentro con el padre de su hijo, Ana ha tomado la dolorosa decisión de marcharse.

Desde su llegada a 'La Promesa', Ana dejó claro que su propósito era reconstruir los lazos rotos tanto con Santos como con Ricardo. Sin embargo, las cosas no salieron como había imaginado. El primer reencuentro con su antiguo marido resultó ser un duro golpe, ya que Ricardo no logra comprender cómo, tras tantos años de ausencia, Ana podía aparecer de repente como si el tiempo no hubiera pasado.

"Ella quiere recuperarlo porque ha estado sola y se ha dado cuenta de que ha hecho muchas cosas mal. También se ha dado cuenta de las cosas tan buenas que tenía Ricardo. Al final, pesa más lo bueno que lo malo. Además, tienen un hijo en común, han estado casados... Es un sentimiento muy comprensible querer tener una familia cuando ella lleva tantos años sola por el mundo y afrontando unas dificultades que solo ella sabe", ha explicado Melania Cruz en una entrevista en RTVE.

| RTVE

En cuanto a su hijo Santos, Ana intentó protegerlo de la dura verdad, esforzándose por crear un vínculo que nunca llegó a formarse debido a su prolongada ausencia. "Si Ricardo no seguía el juego a Ana, todo se podía estropear. Ella quería recuperar una relación con un hijo que no le conoce de nada y que no tenía ningún tipo de recuerdo porque se marchó cuando él tan solo era un bebé", explicaba.

Aunque el público no había visto antes a Ana en escena, su figura ya formaba parte del universo de 'La Promesa'. Esto supuso aún otro reto añadido para Melania Cruz: "Tenía que ir viendo hasta dónde podía aportar información y no contradecir lo que ya estaba estipulado de antes".

A pesar de las diferencias entre el personaje y ella misma, Melania Cruz sí encontró un punto de conexión que considera esencial: "Las dos queremos que nos quieran. Es algo muy humano con lo que todo el mundo puede empatizar".

Además, Melania Cruz ha hablado del hecho de integrarse en un elenco consolidado después de muchos capítulos emitidos: "Entras a trabajar con actrices y actores que llevan muchos capítulos encima y que conocen muy bien a sus personajes. Intentas aprender de todo el equipo, tanto artístico como técnico".