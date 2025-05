Preocupación por Ana Guerra tras sufrir un accidente en 'Tu Cara Me Suena'

Ana Guerra está dando mucho que hablar por su participación en 'Tu cara me suena' por sus imitaciones, pero también por el compromiso que ha demostrado incluso en circunstancias adversas. Esta semana, la cantante ha visitado el plató de 'Espejo Público' para adelantar detalles de su próxima actuación, en la que se transforma en Rosana. Sin embargo, desde el arranque de la entrevista, Ana Guerra apareció visiblemente incómoda, con serias dificultades para moverse.

Y es que la artista había sufrido un fuerte latigazo cervical durante los ensayos de su número, en el que debía ejecutar una exigente coreografía. Aun así, y a pesar del dolor, no quiso faltar a su cita con 'Espejo Público'.

Susanna Griso, sorprendida por su estado, no dudó en expresar su preocupación en directo: "Me está dando una cosa verte, de verdad. Es que no sé si se han dado cuenta pero es Robocop. No puede girarse, está haciendo un esfuerzo sobrehumano porque quienes hemos sufrido latigazos cervicales sabemos lo que es".

| Atresmedia

La propia Ana Guerra explicó que, tras la entrevista, acudiría a que la viera un médico: "Iré a que me vean por si tengo algo importante". Susanna Griso, agradecida por la presencia de la cantante pese a todo, subrayó su entrega: "Venir a trabajar y, sobre todo, presentar tu sección de 'Tu cara me suena' con lo mal que estás, es algo que no puedo dejar de agradecerte". "Cualquier otra persona estaría en el hospital, que es donde te vas a ir inmediatamente", añadía.

Más allá de su situación física, Ana Guerra no escondió la emoción por el resultado de su actuación en 'Tu Cara Me Suena': "Ha sido una de mis mejores actuaciones hasta el momento". La expectación es alta, y Ángel Llàcer no ha dudado en situar la imitación en un lugar privilegiado dentro del histórico: "En el top 3 de las cosas que se han visto en el programa".

El accidente no ha frenado el ímpetu de Ana Guera, que dejó muy claro su compromiso con su carrera: "Estoy muy comprometida con mi trabajo". "Si tuviera que dar un concierto esta noche, lo daría aunque me lo tuviera que pasar en una silla", añadía.