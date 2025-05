Terelu Campos anuncia por sorpresa su salida de 'De Viernes' por un motivo de peso

Terelu Campos vuelve a abandonar por sorpresa de 'De Viernes'. La colaboradora anunció este 7 de mayo en directo que volverá a Honduras para asumir una misión especial en 'Supervivientes'. Terelu Campos regresa a la isla para revolucionar la dinámica del reality y tendrá que abandonar temporalmente 'De Viernes' de nuevo.

Sin aviso, Terelu Campos se despidió en directo de sus compañeros de 'De Viernes': "Ha sido un placer trabajar con vosotros, pero vuelvo a Honduras". Por lo tanto, volverá a dejar su silla libre durante, al menos un par de semanas en el programa de Telecinco.

"Vuelvo a 'Supervivientes' con una misión muy, pero que muy importante, misión que conoceréis el próximo martes en 'Tierra de nadie' con Carlos Sobera. Allí conoceréis todos los detalles de esa importantísima misión que me lleva de nuevo a Honduras. Espero que me apoyéis", explicó Terelu Campos, dejando abierta la puerta a todo tipo de especulaciones.

| Mediaset

Este nuevo reto llega semanas después de que abandonara 'Supervivientes', el pasado 23 de marzo, tras permanecer 18 días en calidad de "fantasma del futuro". Entonces, decidió no continuar alegando razones físicas: "Yo he cumplido mi tiempo, de verdad. Lo he cumplido. Estoy segura y con todo el respeto a todos los coach, que conozco algunos, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo. No para mi mente, pero sí para mi cuerpo":

Además, este regreso a también ha arrojado luz sobre una polémica reciente: la cancelación de la segunda función de su obra teatral Santa Lola, prevista para el 24 de mayo en San Pedro del Pinatar (Murcia). Su compañero y director de la obra, César Lucendo, aclaró en 'Espejo Público' que el nuevo compromiso televisivo fue decisivo: "La televisión es inmediata. Cuando sale un compromiso televisivo sabemos que es inmediato, por eso hemos buscado la mejor de las soluciones que es posponer la función para el 20 de julio".

En audiencias, 'De Viernes' se mantuvo en un correcto 11,7% y 946.000 fieles con la entrevista a Gabriela Guillén y Gema Aldón.