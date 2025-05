La brutal enfrentamiento entre Raquel Bollo y Pepi Valladares que paraliza 'Tardear'

Lo que prometía ser una tarde de aclaraciones en 'Tardear' se convirtió en una tormenta en directo. Pepi Valladares, antigua asistenta personal de Isabel Pantoja, acudía al programa para responder a las recientes declaraciones de Diego Gómez, expareja de la artista. Pero su intervención dio un giro inesperado cuando Raquel Bollo irrumpió en directo, dando lugar a un enfrentamiento que terminó con gritos y acusaciones cruzadas.

Todo comenzó cuando Pepi Valladares hizo referencia a la entrada de Raquel Bollo en la vida de Isabel Pantoja. Justo entonces, la colaboradora aparecía en el plató para defender su versión: "Yo no me meto en las cosas que no he vivido, pero acabo de escuchar lo de Carmela, que fallece. Ella se jubila y entro yo en el Teatro Lope de Vega".

Sin embargo, Pepi Valladares sostenía que solo fueron "tres días" los que Raquel Bollo estuvo en ese teatro antes de ser sustituida. Versión que no convenció a la colaboradora: "¿Seguro? Que lo puedo demostrar, a ver si tú eres capaz de demostrar tantas cosas que has dicho".

| Mediaset

En ese momento, Raquel Bollo reveló el motivo por el que no quería participar inicialmente en la discusión de 'Tardear': "Yo he dicho que no voy a entrar, pero no por Pantoja sino por tema de mis hijos. Como se dice los hijos duelen, pues los míos me duelen". Pero Pepi Valladares no cedía: "¿Qué tienen que ver ahora tus hijos?".

"Pues coge y te vas", añadía Pepi Valladares a lo que Raquel Bollo replicó en 'Tardear': "¿Quién eres tú para echarme?". La tensión entre ambas crecía por segundos. "Yo simplemente he venido hoy y tú estás aquí todos los días y estoy hablando, pues respeta lo que estoy diciendo", añadió Pepi Valladares.

Frank Blanco trató de reconducir la situación pidiendo calma: "Raquel, dejemos que hable Pepi". Pero la invitada seguía sin sentirse escuchada y dejó caer una insinuación: "Es que si no me voy, que yo sé como llegas tú a la vida de Isabel ehhh". Raquel reaccionó de inmediato: "¿Cómo?". Pepi se contuvo: "No lo voy a contar". Frank Blanco intervino de nuevo: "Pepi si consigues el turno de palabra aclara pero no ataques".

| Mediaset

"Si sus hijos son públicos y entran a un reality tengo todo el derecho en opinar", decía Pepi Valladares. Raquel Bollo le preguntó directamente: "¿Yo he hablado mal de tus hijos?", y obtuvo una respuesta demoledora: "Sí, malísimamente". Además, Pepi Valladares añadió: "Maleducados son sí, con Asraf se portaron muy mal".

Además, Raquel Bollo acusó a Pepi Valladares de hablar mal de su hijo cuando era pequeño. "¿Qué yo he dicho eso? Demuéstralo", le exigía la invitada. La respuesta de Raquel Bollo fue directa en 'Tardear': "¿Qué yo tengo que demostrarte a ti de qué?".

En ese momento, Pepi Valladares tomó una decisión: "Si yo no puedo contestar a esta señora yo me voy", dijo mientras se quitaba el micrófono. Verónica Dulanto intentó detenerla, pero la invitada estaba decidida a abandonar el plató. "Yo sé como llega ella a la vida de Isabel Pantoja y a mí no me va a dejar de mentirosa Raquel Bollo por muchas tablas que tenga", exclamó mientras se marchaba.

Sin embargo, desde distintos puntos del plató de 'Tardear', ambas mujeres se gritaban, y Verónica Dulanto tuvo que intervenir físicamente para evitar que la situación fuera a más. "Yo creo que tenéis que estar lejos la una de la otra", sentenció Frank Blanco.