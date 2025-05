Ángel Cristo acusa a 'De Viernes' de manipulación y Santi Acosta tiene que intervenir

Lo que comenzó como un intento de redención acabó convertido en un nuevo estallido mediático en 'De Viernes'. Ángel Cristo JR y Ana Herminia regresaron a la televisión tras un largo silencio. El motivo fue cerrar la herida abierta en 'GH DÚO', cuando Ana Herminia acusó públicamente a Javier Mouzo de agredirla dentro de la casa. Una acusación que se desmoronó tras revisarse los vídeos, donde únicamente se veían unos leves toques en la pierna.

A pesar de haber defendido con vehemencia su versión durante semanas, Ana Herminia dio un paso atrás y ofreció disculpas a Javier Mouzo en directo. El gallego, que acudió al plató de 'De Viernes' para encontrarse cara a cara con ella, aceptó las disculpas en un ambiente que parecía inclinarse hacia la reconciliación.

Sin embargo, Ángel Cristo JR, lejos de apoyar el gesto de su esposa, interrumpió 'De Viernes' con una intervención inesperada. Sostuvo que existía un vídeo en el que se mostraban imágenes más contundentes de lo ocurrido: "Tú dices caricias, pero no han puesto los golpes. Quiero saber por qué esto no se ha puesto esto", reclamó, enseñando la grabación en su móvil.

| Mediaset

El desconcierto se apoderó del plató de 'De Viernes' y Santi Acosta intentó apaciguar los ánimos pidiéndole a Ángel Cristo JR que se calmara. Sin embargo, la respuesta fue aún más encendida: "No voy a pasar por esto, Santi. No lo voy a permitir. Esto no se vio y ya no lo voy a tolerar. Aquí no se han puesto todas las imágenes".

La situación obligó a Beatriz Archidona a intervenir con firmeza para defender al equipo del programa. "No vamos a cuestionar el trabajo de muchas personas que trabajan en este programa y, sobre todo, no se va a tolerar una agresión. En todo caso, esto tampoco es una agresión y, si la organización del programa hubiese visto cualquier ápice de agresión, hubiesen tomado medidas", dijo.

"A Arantxa del Sol no la echaron, la echó el público, no tomaron medidas. Así que eso es muy relativo. Estuvo dos semanas cobrando en la isla, sabiendo que me había pegado", exclamó con dureza Ángel Cristo JR.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Ángel Cristo R insultó a Javier Mouzo llamándolo "huevón". La falta de respeto fue el detonante para que Santi Acosta tomara una decisión: "Paramos aquí, no vamos a escalar esto más", zanjó, despidiendo al gallego del plató de 'De VIernes'.