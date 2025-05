La insólita petición de Bertín Osborne que nadie esperaba en 'Tu Cara Me Suena'

Tras unas semanas en las que se ha consolidado como uno de los concursantes más destacados de 'Tu Cara Me Suena', Bertín Osborne ha decidido alejarse de la competición pura y dura. A pesar de haber firmado algunas de las actuaciones más aplaudidas de la edición, el artista ha optado por tan solo disfrutar del escenario sin la presión de volver a ganar.

El momento clave llegó en la quinta gala de 'Tu Cara Me Suena', cuando se impuso con una energética interpretación de "Rock and Roll All Nite" de Kiss. Un número con el que demostró que, a pesar de sus dudas iniciales, había conseguido adaptarse al exigente formato. "Le he cogido el aire a esto, he tardado cuatro semanas en cogérselo, pero lo he cogido" declaró entonces, mostrando por primera vez un gesto de plena confianza.

Sin embargo, esa misma noche, Bertín Osborne sorprendió al público y al jurado al desvelar una decisión inesperada: no quería repetir victoria. "Yo llevo toda la vida en esto, muchos de vosotros estáis empezando, pero yo vengo aquí porque me quiero divertir. No vengo a ganar", dijo al recoger su primer premio, que destinó íntegramente a la fundación de su hijo.

| Atresmedia

Desde entonces, ha mantenido esa actitud incluso cuando sus actuaciones seguían siendo de alto nivel en 'Tu Cara Me Suena'. En la séptima gala volvió a brillar al meterse en la piel de Kenny Rogers con "The Gambler", recibiendo elogios generalizados. Lolita, sorprendida por el nivel del elenco, se preguntó en voz alta: "Hoy está muy complicado, ¿es que vais a hacerlo todos todo bien".

A pesar del entusiasmo del jurado, Bertín Osborne insistió en su postura: "A mí dejadme, si los que tienen que ganar son ellos". Pero ni el jurado ni sus compañeros parecen dispuestos a dejarlo pasar desapercibido. "No te podemos dejar porque, cuando lo haces bien, lo haces bien. Y lo ha hecho bien Goyo, Manu...", respondió Lolita, reconociendo el mérito de Bertín Obsorne.

Recordamos que 'Tu Cara Me Suena' arrasó en audiencias en su séptima gala con un 21,9% y 1.773.000 seguidores. El talent show de Manel Fuentes, que congregó 5.038.000 de espectadores únicos, fue lo más visto del día desde Antena 3.