La confesión de Lolita Flores tras su actuación más personal en 'Tu Cara Me Suena'

La última gala de 'Tu Cara Me Suena' trajo mucho más que una simple actuación musical: fue una noche de recuerdos, emociones y confesiones inesperadas. La encargada de encender la mecha fue Esperansa Gracia, que se metió en la piel de Lolita para interpretar "Estúpido", uno de los temas más emblemáticos de la artista. Y todo, bajo la mirada atenta de la propia Lolita, que forma parte del jurado de 'Tu Cara Me Suena'.

Vestida como en el videoclip original y con toda la actitud que requiere una canción de ruptura, Esperansa Grasia ofreció una versión intensa y teatral de la pieza. Incluso culminó su número lanzándose por la ventana del decorado para dramatizar el momento final, respondiendo con ironía a quienes intentaban ayudarla: "No, ahora no".

De este modo, emocionada, Lolita confesó que la actuación la había tocado profundamente: "Me ha dado un shock verte. Digo: joder. Han pasado casi 40 años". Àngel Llàcer, en tono jocoso, intentó suavizar el paso del tiempo diciendo: "Pero no se nota nada...". Ella, con su habitual desparpajo, replicó en 'Tu Cara Me Suena': "¡Estoy mejor!".

| Atresmedia

Además, Lolita aprovechó el momento en 'Tu Cara Me Suena' para reflexionar sobre la época en la que nació la canción. Cuando Manel Fuentes le preguntó por el look del videoclip, explicó que "le gustaba cambiarnos de imagen" a las discográficas, que por entonces tenían un enorme control sobre la imagen pública de sus artistas.

"En aquella época decirle estúpido a un tío no era fácil. Porque... Estábamos muy supeditadas", señaló con seriedad Lolita, dejando claro que lanzar una canción con un mensaje así fue un acto de valentía. Reconoció también que el machismo estaba presente de forma evidente: "Había muchísimo, todavía hay, pero menos".

Con los años, el significado de la canción fue evolucionando para ella. "Luego al cabo de los años cuando la hacía en directo me daba lo mismo. Aquí estaba más recadatita", reveló entre risas, aludiendo a cómo el tiempo le dio más libertad para interpretarla con todo su carácter.

Lolita también valoró la dificultad de imitar su estilo: "Me ha recordado mucho a mí en aquella época. Estaba más cabreada de lo normal, pero es muy difícil imitar mi voz, no es porque cante mejor o peor que nadie, pero tengo una voz muy personal y no me parezco a nadie".

Cuando Àngel Llàcer quiso saber si "Estúpido" tenía un destinatario real, la artista evitó entrar en detalles, pero dejó una frase que desató las carcajadas del plató: "Ha habido muchos en mi vida". Aclaró que en el momento en que lanzó la canción estaba recién casada y su marido no era el culpable, pero añadió con sinceridad: "A lo largo de mi vida he tenido algún que otro estúpido".