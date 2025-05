La pregunta más personal que pone en un aprieto a Bertín Osborne en 'Tu Cara Me Suena'

La sexta gala de 'Tu Cara Me Suena' tuvo un momento de lo más inesperado cuando, en directo, la música quedó en un segundo plano. Todo ocurrió tras la actuación de Bertín Osborne, que encarnó al mítico Camilo Sesto interpretando "El amor de mi vida". Sin embargo, fue una pregunta de Manel Fuentes la que robó el protagonismo a la música y desató un incómodo, pero jugoso momento televisivo.

La intervención de Manel Fuentes llegó en un contexto más que oportuno. Y es que en los últimos días, Bertín Osborne ha vuelto a acaparar los focos de la prensa rosa, tras ser fotografiado junto a la periodista Lali Torres en un barco. Una imagen que ha reavivado el interés sobre su situación sentimental, justo cuando circulan rumores sobre un posible acercamiento con Gabriela Guillén, madre de su hijo más reciente.

Durante el programa, Bertín Osborne reconoció el enorme reto que suponía rendir homenaje a Camilo Sesto en 'Tu Cara Me Suena'. "He coincidido con él muchas veces, pero es el más difícil de todos los que he hecho hasta hoy", confesó, visiblemente concentrado en su interpretación.

| Atresmedia

Sin embargo, tras la actuación, Manel Fuentes no dudó en lanzarse al terreno personal, aprovechando el título del tema. "El amor de mi vida has sido tú, ¿podrías concretar en una persona, o es mucho?", preguntó con una sonrisa traviesa. Bertín Osborne respondió con evasivas, arrancándose a cantar una estrofa más del tema, eludiendo la cuestión.

Lejos de rendirse, Manel Fuentes volvió a la carga: "¿Hay uno para ti, o no?", ante lo que Melani comentó: "Está esquivando la pregunta". Finalmente, el artista accedió a abrir una pequeña ventana a su intimidad: "Vamos a ver, yo he tenido amores importantísimos, pero muy pocos".

No obstante, el presentador de 'Tu Cara Me Suena' insistió: "¿Concretado en una persona, o no?". Bertín Osborne respondió con un seco y definitivo "no", dejando claro que no tenía intención de entrar en detalles.

Cuando parecía que el tema quedaba cerrado, Yenesi se atrevió a ponerle la guinda al momento con una pregunta directa: si actualmente "tiene un crush". "No, nada, nada", respondió de inmediato Bertín Osborne, cerrando la puerta a nuevas especulaciones.