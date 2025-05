La actuación de Bertín Osborne en 'Tu Cara Me Suena' de la que todo el mundo habla

La quinta gala de 'Tu cara me suena' culminó con una actuación que dejó sin palabras tanto al público como al jurado. Bertín Osborne volvió a sorprender metiéndose en la piel de Gene Simmons de Kiss para interpretar "Rock and Roll All Nite". Con botas de plataforma, maquillaje metalero y actitud desafiante, apareció sobre el escenario convertido en un auténtico icono del rock duro.

"Me lo he pasado muy divertido y, aparte, es que yo soy heavy", confesó el artista tras su número, visiblemente satisfecho. "Cuando yo empecé en la música hace 40 años, lo que siempre me ha gustado es el rock y este tipo de música", reconoció.

El jurado de 'Tu Cara Me Suena', completamente descolocado por la energía y el compromiso de Bertín, no escatimó en elogios. "¡Esta noche ha sido espectacular, histórico en 'Tu cara me suena'!", proclamó Florentino Fernández, impresionado por lo que acababa de presenciar. "¡Hemos visto a un Bertín que no hemos visto nunca!", añadía.

| Atresmedia

De este modo, las puntuaciones hablaron por sí solas: dos doces, un once y un diez. La valoración de Lolita Flores dejó claro el motivo: "Te hemos dado muy buena nota porque cuando haces las cosas muy bien se te premia y, cuando haces las cosas regular, se te premia regular".

De este modo, la actuación le permitió hacerse con la victoria de la gala de 'Tu Cara Me Suena' y el premio de 3.000 euros. Sin dudarlo, anunció su destino: "A la de mi hijo". Se refería a la Fundación Kike Osborne, que ayuda a familias con hijos con lesión cerebral: "Toda ayuda es poca".

Aunque en sus primeras apariciones se mostró algo desconcertado, parece que Bertín Osborne ya ha encontrado su sitio en el concurso: "Le he cogido el aire a esto, he tardado cuatro semanas en cogérselo, pero lo he cogido". Y aunque asegura que no ha venido a ganar, agradece el reconocimiento: "Me hace mucha ilusión. Yo llevo toda la vida en esto, muchos de vosotros estáis empezando, pero yo vengo aquí porque me quiero divertir, no vengo a ganar".