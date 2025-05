Lydia Lozano revela en 'La Familia de la Tele' el mensaje que recibió de Paz Padilla

La tensión entre Lydia Lozano y Paz Padilla ha alcanzado un nuevo punto.Todo comenzó cuando 'La Familia de la Tele' analizó en plató su nuevo rumbo profesional como coach, una faceta que ha despertado admiraciones y críticas. Pero la verdadera polémica estalló cuando algunos colaboradores, entre ellos Lydia Lozano y Kiko Matamoros, recordaron momentos pasados en los que, aseguraron, Paz Padilla tuvo comentarios hirientes en circunstancias de duelo.

De hecho, Lydia Lozano se mostró especialmente dolida con lo ocurrido: "Yo conté lo que me había pasado a mí cuando dije que ella sacó un libro cuando falleció su marido. Decía que mi madre no tenía que llorar la muerte de mi hermano y yo no lo entendía. Lo dijo una, dos y tres veces y está grabado".

La colaboradora explicó que, después de ese programa, recibió un inesperado mensaje de Paz Padilla: "Yo me fui a la cama a las 23.30h. Paz Padilla me había mandado el pésame por mi madre dos días antes y que le había dicho que me había conmovido. Me llama mentirosa":

| TVE

De este modo, según Lydia Lozano, Paz Padilla escribió: "Nunca he dicho que no se llore, NUNCA, creo que nadie puede llorar más que yo. Muchas gracias de nuevo por tu bondad". Fue entonces cuando recordó otro momento de tensión con la humorista: "Sí, me decías que cuando murió mi hermano no llorase mi madre y discutimos detrás del pantallón. Te dije que mi madre tenía todo el derecho a llorar y me dijiste claro Lydia tienes razón":

Sin frenar su discurso, Lydia Lozano prosiguió leyendo otra parte del mensaje en el que Paz Padilla negaba haberle dicho tal cosa. "¿Qué yo te dije que no lloraras? Eso es MENTIRA", decía el mensaje.

"Y me manda una entrevista cuando fue a Pablo Motos que ahí debe de decir que lloró mucho. Y le termino diciendo si hasta cuando fue Mayra Gómez Kemp le dijiste que no llorara y te dijo que ella no era Santa Mayra de los cojones. Mira Paz yo ni miento y estaban todos mis compañeros cuando pasó. No me llames mentirosa. Me da igual. Tú decías que mi madre no tenía que llorar. Y me resulta curioso que ahora que es coach esté insultándome", añadió Lydia Lozano.

Para rematar la escena, 'La Familia de la Tele' mostró imágenes de Paz Padilla disfrutando en la Feria de Abril. Lydia Lozano, con ironía, no dejó pasar la oportunidad para lanzar un comentario: "Ahora vemos a una Paz Padilla divirtiéndose, disfrutando de la vida, disfrutando".