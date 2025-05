Belén Rodríguez paraliza 'De Viernes' con una advertencia directa sobre Terelu Campos

Belén Rodríguez ha visitado el plató de 'De Viernes' para contar su versión de los hechos tras meses de rumores, distancias y reproches soterrados. Lo ha hecho mirando directamente a cámara y visiblemente emocionada, para poner palabras al deterioro de su relación con Terelu Campos y Carmen Borrego.

De este modo, Belén Rodríguez acusó directamente a Terelu Campos de haber participado activamente en un episodio que considera profundamente humillante. "Me destrozaron la vida, es el episodio más desagradable de mi vida. Terelu estaba en cabeza y ella fue cómplice a la hora de vulnerar mi intimidad", sentenció con rotundidad en 'De Viernes'.

"Se podía haber negado, y no solo no se negó, es que disfrutaba", añadió, remarcando que la actitud de su antigua amiga fue decisiva para que se rompiera el vínculo. "Se fue de aquel programa porque según ella eran malos, malísimos, pero vuelve y se cree todo lo que le dicen de mí. Me vendió para presentar el programa", añadía.

| Telecinco

La periodista también quiso recordar la gravedad de lo sucedido y el impacto emocional que le provocó: "No hablaba con nadie, estaba muerta de miedo. Llegué a llamar a la policía, es que me estaban grabando en la intimidad de mi domicilio, era una brutalidad".

"Mi abogado me puso encima de la mesa y a día de hoy me dice que puede estar muy agradecida de que no la haya demandado, pero también digo, que no voy a consentir ni una mentira más, me da igual que sea Terelu o quien sea", explicaba. "Sería incapaz de hacerle a Terelu lo que ella me hizo y me está haciendo", afirmó.

El equipo de 'De Viernes' reconoció la complejidad de abordar este conflicto, dado que Terelu Campos es colaboradora habitual. "Es compañera, y una buena compañera", apuntó Santi Acosta. Pero Belén no dejó pasar la ocasión para lanzar una advertencia cargada de ironía: "Conmigo también lo era, tened cuidado".

En audiencias, 'De Viernes' bajó 1,6 puntos de cuota hasta un 10,1% y 823.000 fieles con la entrevista a María José Cantudo y Belén Rodríguez.