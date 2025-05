'De Viernes' revela el estado actual de la relación entre Manuel González y Gabriela

Lo que comenzó como un reencuentro romántico en las playas de 'Supervivientes' podría haber terminado en un nuevo culebrón. La relación entre Manuel González y Gabriella Hahlingag parecía afianzarse tras semanas de distancia y supervivencia extrema. Sin embargo, ahora estaría atravesando su momento más delicado.

Durante la última entrega de 'Supervivientes' en 'Tierra de Nadie', Gabriella Hahlingag sorprendió a Manuel González apareciendo en la isla. Lo que siguió fue una escena de película: besos apasionados, abrazos interminables y un despliegue de cariño. Algo que apuntaba a que su vínculo seguía tan fuerte como siempre. Pero la emoción duró poco.

Sin embargo, la llegada de Gloria, hermana del concursante, trajo consigo una advertencia muy incómoda: rumores de una supuesta infidelidad por parte de Gabriella Hahlingag mientras Manuel González seguía concursando. Lejos de dejarse arrastrar por la desconfianza, él se mostró firme ante las cámaras: "No voy a desconfiar de ella por un baile de TikTok. Yo a Gabriella la miro a los ojos y sé que no me está mintiendo".

| Mediaset

Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro inesperado tras su expulsión del 'Supervivientes'. Gloria, invitada días después al plató de 'De Viernes', reveló algo que dejó a todos helados: "Yo tengo el móvil de mi hermano y ha llegado un mensaje. Creo que no me toca decirlo a mí, creo que Manuel cuando venga verá el mensaje, pero yo me he quedado fría al verlo".

Según contó en 'De Viernes', el mensaje provenía de Gabriella Hahlingag, y todo apunta a que se trata de una ruptura. La sorpresa no fue sólo por el contenido, sino por el hecho de que ella sabía perfectamente que era Gloria quien tenía acceso al teléfono. Algo que, para Terelu Campos, no fue una casualidad: "Lo que quiere es que te sientas mal. Hacerte a ti responsable de la ruptura por lo que pasó en vuestro reencuentro en Honduras".

En audiencias, 'De Viernes' se mantuvo en un correcto 11,7% de cuota y 946.000 fieles con la entrevista a Gabriela Guillén y Gema Aldón.