Las palabras de Lara Álvarez sobre 'Supervivientes' tres años después de su salida

Aunque su presencia terminó en 2022, Lara Álvarez sigue siendo una de las figuras que más a la mente se vienen a los espectadores de Telecinco cuando piensan en 'Supervivientes'. Tras ocho intensas ediciones al frente del programa desde Honduras, la presentadora decidió cerrar esa etapa de su vida profesional para centrarse en nuevos caminos. Sin embargo, el cariño del público no ha disminuido, y cualquier aparición relacionada con el formato despierta una oleada de nostalgia.

Ese fue el caso hace unas semanas, cuando durante una gala de 'Supervivientes' en 'Tierra de Nadie', Carlos Sobera dio paso a una telepromoción protagonizada por Lara Álvarez. El instante no pasó desapercibido: los espectadores, especialmente activos en redes sociales, celebraron el inesperado reencuentro en pantalla de ambos presentadores. Fue un guiño breve, pero suficiente para remover emociones tanto en los fans como en la propia Lara.

Días después, durante un evento de RTVE para despedir a Melody antes de su participación en Eurovisión, Lara Álvarez fue preguntada por su conexión actual con el programa. Su respuesta fue clara: "Estoy muy desconectada de 'Supervivientes'. Pero el otro día me hizo mucha ilusión porque apareció un anuncio con Carlos Sobera y me llegó. Verme otra vez con mi queridísimo compañero en pantalla, me revolvió ahí todas las emociones".

| RTVE

Más allá del anuncio, Lara Álvarez no ocultó que su paso por 'Supervivientes' marcó una etapa fundamental de su carrera. Aunque ha preferido alejarse del foco del programa, sigue guardando un profundo aprecio por quienes compartieron esa aventura con ella. "Me da morriña no ver a mis compañeros tan a menudo, porque me llevo grandes amigos y han sido muchos años de mi carrera allí", aseguró con sinceridad ante los medios.

Recordamos que La 1 estrenará próximamente 'La Conexión', el nuevo concurso presentado por Lara Álvarez. Se trata de un formato de conocimientos diferente y novedoso, que tiene el propósito de buscar la conexión existente entre todas las respuestas surgidas. Pese a que aún no tiene fecha de estreno, se espera a que sea una de las apuestas de la cadena esta primavera.