Beatriz Archidona paraliza 'De Viernes' por lo que se atreve a decir Carlos Calderón

El plató de 'De Viernes' vivió una nueva jornada de intensas disputas entre Laura Cuevas y Carlos Calderón. La pareja sigue siendo el foco de atención en los programas de Telecinco debido a la explosiva ruptura que mantiene en vilo a la audiencia. Esta es la segunda semana consecutiva que ambos se presentan en el programa, y el ambiente no ha hecho más que caldearse.

Poco antes, 'Tardear' había levantado sospechas sobre la veracidad de la separación, insinuando que todo podría ser una jugada mediática diseñada para aumentar la repercusión de la ruptura. Según el espacio, tanto Laura Cuevas como Carlos Calderón habrían planeado todo con la intención de sacar provecho de su escandalosa separación. A pesar de estas especulaciones, 'De Viernes' continuó dándoles voz, lo que permitió que los protagonistas del drama expusieran sus versiones.

Una de las sorpresas fue la intervención de Daniela, señalada como la presunta amante de Carlos Calderón. En el programa se emitió una grabación en la que Daniela sugería, en varias ocasiones, continuar alimentando el culebrón en los platós. Los rótulos de 'De Viernes' que acompañaban el video no dejaban lugar a dudas: "¿Estamos ante dos montajistas de medio pelo?".

| Telecinco

La conversación tomó un giro inesperado cuando uno de los tertulianos le preguntó a Carlos Calderón sobre un emoticono de berenjena que había enviado en uno de sus mensajes con Daniela. La respuesta de Carlos sorprendió a todos: "Eso fue porque este verano me hice una gayola y le hice una foto. Ya lo he dicho un montón de veces".

Estas palabras incomodaron a Beatriz Archidona, quien, visiblemente molesta, no dudó en paralizar 'De Viernes': "¡Yo no quiero detalles como estos, no hace falta!". "Madre mía, de verdad, por Dios", añadió, expresando claramente su malestar.

Además, Santi Acosta se vio obligado a intervenir para intentar calmar a la pareja, sentándose entre ellos: "No podéis hablaros así y no podéis faltaros el respeto de esta manera". Sin embargo, antes de que el programa llegara a su fin, Beatriz Archidona aprovechó para lanzar una crítica final: "Laura, la semana pasada decías que un matrimonio así no podía romperse de repente, y ahora seguís echándoos los trastos a la cabeza. ¡Es normal que huela a montaje!".