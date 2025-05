Terelu Campos frena en seco 'De Viernes' por lo que llega a decir Antonio Rossi

El desencuentro entre Terelu Campos y Belén Rodríguez sigue siendo uno de los temas más comentados en Telecinco. Tras cruzarse por los pasillos y no dirigirse la palabra, tuvieron un encuentro en el plató de 'Tardear'. Todo esto ahora ha sido trasladado a 'De Viernes', donde quisieron conocer si la situación había cambiado.

"Tuvimos el encuentro en plató y no hemos vuelto a hablar", empezó diciendo en directo en 'De Viernes', dejando claro que la relación con Belén Rodríguez sigue deteriorada. A lo largo de su intervención, Terelu Campos reveló que el distanciamiento se produjo por una serie de malentendidos y situaciones complicadas, algunas de las cuales no podían ser abordadas debido a cuestiones judiciales. "Ella sabe perfectamente lo que yo le dije cuando acabamos la conversación, que yo tenía una semana complicada", comentó.

La situación se tensó cuando sus compañeros de 'De Viernes' empezaron a indagar más sobre el motivo real del enfado de Belén. Antonio Rossi insinuó que la colaboradora sabía muy bien "lo que hizo" para que la relación se rompiera. Esto hizo estallar a Terelu Campos: "¿A qué te refieres, Antonio, con esa acritud?".

| Mediaset

La conversación se volvió más tensa cuando Antonio Rossi añadió que había cuestiones "judicializadas" que implicaban a ambas, y que Terelu Campos había sido protagonista de ciertas situaciones. "No, perdona, me vais a perdonar, yo sufrí cuando mi madre tenía una grandísima vulnerabilidad. Sufrí lo que se estaba haciendo en esos momentos", señaló Terelu Campos, dejando claro que no olvida lo que sucedió, a pesar de los esfuerzos por pasar página.

Antonio Rossi, por su parte, intentó suavizar la situación, sugiriendo que Belén Rodríguez quizás no olvida "otra cosa". Sin embargo, Terelu Campos dejó clara su postura: "Soy cero rencorosa con las personas que han formado y siguen formando parte de mi familia".

"Os recuerdo que yo trabajaba en 'Sálvame', y la dirección me llamó para decirme que Belén había pedido mandar cámaras a casa de mi madre", explicó Terelu Campos. Sin embargo, fue Antonio Montero quien intentó profundizar en la razón del malestar de Belén Rodríguez: "En un momento delicado de su vida, tú no das la cara por ella. Participas de una forma casi cómica de lo que para ella era una humillación". Terelu, por su parte, no dudó en aclarar que la puesta en escena del programa fue lo que generó su distanciamiento con Belén Rodríguez.

| Telecinco

En un intento por reparar las cosas, Terelu Campos reveló que después del encontronazo en Telecinco, intentó hablar con ella. "Le dije que en cuanto estuviéramos más tranquilas hablaríamos y me contarías todo lo que ponía en esa demanda", concluyó.