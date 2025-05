Jeimy Báez se va de la lengua y revela en 'De Viernes' quién es el padre de su hijo

Jeimy Báez vuelve a estar en el centro del foco mediático, esta vez por una noticia muy distinta a sus anteriores apariciones: está embarazada. La joven, conocida en su momento por su relación con Carlo Costanzia, compartió hace unos días una serie de imágenes en Instagram que no dejaron lugar a dudas. En ellas, tomadas durante lo que parecía ser una fiesta de revelación de sexo, se la ve sonriente y con una barriga ya avanzada.

Aunque el anuncio causó revuelo por sí solo, el verdadero misterio giraba en torno a la identidad del padre del bebé. Hasta ahora, no se conocía si Jeimy Báz tenía pareja, lo que desató todo tipo de conjeturas en redes y medios. Los rumores no tardaron en señalar a Yulen Pereira, esgrimista y ex de Anabel Pantoja, con quien Jeimy Báez había sido relacionada recientemente.

Otros nombres, como el de Manuel Cortés, también empezaron a circular tras su acercamiento con Jeimy Báez en 'GH DÚO'. No obstante, cuando la joven reveló que está de cinco meses, las dudas se disiparon respecto al hijo de Raquel Bollo.

| Mediaset

Sin embargo, la incógnita no duró demasiado, ya que, durante su visita a 'De Viernes', Jeimy Báez intentó mantener la discreción, pero acabó revelando el nombre del padre de su hijo. Aunque comenzó con una postura prudente, asegurando: "Nunca hemos sido pareja, nos hemos estado conociendo, es evidente, nos habéis pillado en varias ocasiones. De mi boca no va a salir quién es el padre de mi hijo, no voy ni a confirmar ni a desmentir, es un tema delicado", sus palabras posteriores dejaron claro quién es el padre del futuro bebé.

"Si Yulen creyera que es de otro, me sorprendería, porque sabe muy bien como pasaron las cosas", dijo en un momento de 'De Viernes', dejando entrever lo que ya muchos sospechaban. Beatriz Archidona intervino rápidamente: "Sin querer, creo que todos hemos entendido lo que había que entender".

De este modo, Jeimy Báez, visiblemente afectada, rompió a llorar tras oír unas declaraciones de Yulen Pereira en las que negaba cualquier vínculo con ella. "Si es que no es un misterio. Trato de ser honesta sin hacer daño a nadie, pero no sé como hacerlo", afirmó, antes de quedar completamente desbordada en 'De Viernes'.