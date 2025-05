Isa Pantoja aterriza por sorpresa en 'La Familia de la Tele' con un claro mensaje

'La Familia de la Tele' ya ha revelado su gran fichaje durante su estreno. Durante las últimas semanas, el programa había anunciado un fichaje inesperado que iba a revolucionar el elenco de colaboradores. Finalmente, Isa Pantoja ha llegado en una carroza al ritmo de "Garlochí", la canción de su madre.

Además, Isa Pantoja ha sido recibida por Marta Riesco: "¿Quién nos iba a decir que nos ibamos a juntar y volveríamos a ser familia?". "Hasta en las mejores familias también hay peleas", decía inicialmente la nueva colaboradora de 'La Familia de la Tele'.

"Estoy super ilusionada y super contenta. Nos hemos encontrado varias veces con el equipo de 'La Familia de la Tele', pero nunca hemos podido trabajar. Entregada a todo", añadía Isa Pantoja. "Vengo a dar una visión diferente. Mi familia es conocida, pero sé lo que es estar en el lado bueno y lo malo y lo que es tener voz propia", decía.

| RTVE

"Me veía muy cómoda en mi otro trabajo, pero me veía estancada. Quería que me viesen en otros perfiles. Esta cadena apuesta por nuevos formatos así que me entrego a 'La Familia de la Tele'", decía. Además, también se ha podido reencontrar en directo con Chelo García Cortés.

Recordamos que la decisión de Isa Pantoja no es menor, ya que ha abandonado su puesto en 'Vamos a ver',producido por la factoría de Ana Rosa Quintana. Hasta ahora, participaba como colaboradora comentando los principales realities y temas del corazón. Con este paso, cierra una etapa de diez años en Mediaset, donde ha pasado por casi todos los formatos posibles, desde los realities como 'GH VIP' y 'Supervivientes', hasta los debates y el matinal.

Su fichaje, además, coincide con un momento especialmente delicado y mediático de su vida personal: se encuentra en la recta final de su segundo embarazo, el primero con Asraf Beno. Sin embargo, su presencia en la cadena pública podría no quedarse ahí. De hecho, Isa Pantoja estaría también en conversaciones para formar parte de formatos de La 1 como 'MasterChef Celebrity' o 'Bake Off: famosos al horno'.