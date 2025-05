Carlo Costanzia se planta en 'De Viernes' ante la encerrona de los colaboradores

Carlo Costanzia acudió esta semana al plató de 'De Viernes' con la intención de actualizar su situación personal tras su última aparición en diciembre. Sin embargo, lo que prometía ser una conversación íntima derivó en un tenso enfrentamiento con los colaboradores, que no tardaron en mostrar su incomodidad ante las respuestas esquivas del invitado.

Carlo Costanzia, que habitualmente no habla con los medios, decidió romper parcialmente su silencio, pero su actitud durante la entrevista no convenció a todos. Ante sus cortas respuestas, algunos colaboradores interpretaron que estaba eludiendo temas delicados e incluso "mareando" al público con evasivas. Esto provocó frustración en el plató de 'De Viernes'.

El momento más conflictivo de la noche llegó cuando Ángela Portero decidió aludir, aunque de forma indirecta, a uno de los temas prohibidos. Se trata del embarazo de Jeimy Báez, expareja de Carlo Costanzia, quien una semana antes había visitado 'De Viernes'. La semana anterior, la joven, aunque intentó esquivar las preguntas, terminó revelando entre lágrimas que Yulen Pereira es el padre del hijo que espera.

| Telecinco

A pesar de que este tema había sido vetado expresamente en la entrevista de Carlo Costanzia, Ángela Portero no se contuvo y lanzó la pregunta que tensó aún más el ambiente. "La semana pasada, estaba aquí tu expareja, que se ha quedado embarazada. Sin embargo, es un tema que no se puede tocar aquí por imposición de contrato", declaró, dejando claro que había una línea roja que no se podía cruzar.

La periodista insistió en saber quién había decidido censurar ese asunto y planteó directamente al invitado: "¿Es por ti?, ¿es a Alejandra a la que le molesta? ¿Qué pasa con ese tema?". Carlo Costanzia reaccionó con seriedad y contundencia: "Tú misma lo has dicho, por imposición de contrato no hay que hablar y no se va a hablar", respondió, poniendo fin al intento de Ángela Portero por sacar más información.

No conforme con la negativa, la colaboradora quiso saber quién había impuesto el veto en 'De Viernes'. Sin embargo, la respuesta de Carlo Costanzia fue clara y desafiante: "Yo mismo, ¿te parece bien?", contestó mirando directamente a la periodista. Con el ambiente caldeado, el invitado tomó la iniciativa y pasó a otra pregunta, pasando de las preguntas de Ángela Portero.