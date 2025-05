María José Cantudo frena en seco 'De Viernes' ante la pregunta de Ángela Portero

Tras años alejada del foco mediático, María José Cantudo ha reaparecido en la pequeña pantalla con una entrevista cargada de tensión y reproches. Lo ha hecho en 'De Viernes', donde, lejos de limitarse a hablar sobre su estado de salud, ha aprovechado para defenderse de recientes acusaciones y saldar cuentas pendientes.

Uno de los temas centrales de la noche fue la disputa legal que mantuvo con Blanca Villa y María Jesús Nieto en el año 2000. Aunque el juicio se resolvió a su favor hace ya más de dos décadas, la polémica ha resurgido después de que Blanca Villa afirmara públicamente que Maía José Cantudo pretende quedarse con su casa.

Ante estas acusaciones, la actriz se mostró tajante: "Se le impuso una multa y eso no lo hice yo, lo hicieron los jueces. Ha estado pagando, a veces 50 euros, otras veces 100... Y ahora ha dejado de pagar y los jueces han decidido que tendrá que vender su casa para cumplir con la sentencia". Además, pidió expresamente 'De Viernes' que no emitiera imágenes de su antigua rival: "No tengo nada con esta señora y no tengo por qué verla. Ni tengo que pedirle perdón, ¿por qué?".

| Mediaset

El tono de la entrevista cambió radicalmente cuando Ángela Portero cuestionó en 'De Viernes' algunos aspectos del caso. Visiblemente molesta, María José Cantudo reaccionó con dureza: "No he venido aquí a discutir contigo. He traído la documentación con la verdad, si llego a saberlo no te lo doy. No sé por qué dices que es raro, me parece todo muy normal". "Lee el otro papel, que es la verdad de lo que ocurrió", añadió.

Ángela Portero intentó restar importancia a esos documentos, aunque en ellos se acreditaba que el representante de la artista había realizado pagos a Blanca Villa durante una gira por México. La réplica de María José Cantudo fue inmediata: "Hombre, habiendo sentado jurisprudencia, habiendo ganado el juicio y de repente una señora diciendo 'Lo veo raro'... Hombre, por favor".

| Mediaset

María José Cantudo, además, dejó claro que no toleraría que se pusiera en duda su versión ni la resolución judicial: "Si la voy a denunciar, eso son asuntos míos, entre mis abogados y yo. Pero si alguien vuelve a dudar de lo que yo he dicho o de lo que han dicho los jueces, algo haré".

Más tarde, Antonio Rossi intentó cambiar de tema y preguntó por los amores del pasado de la vedette, algo que tampoco fue bien recibido: "¿Pero qué necesidad de preguntar esas cosas? No he venido a hablar de esas cosas". Beatriz Archidona intervino para matizar que esos temas ya habían sido tratados por la invitada anteriormente: "Tú has hablado de tus parejas, de tus amores. ¿Cómo no te vamos a preguntar sobre eso? Además no es nada malo".

Antes de abandonar el plató, lanzó un último mensaje cargado de reproche hacia el equipo de 'De Viernes'. "Yo no iba a salir en ninguna televisión porque no tengo que demostrar nada y accedí a venir porque erais los únicos que no habíais dicho nada de mí", concluyó.