Última hora de la relación de Manuel con su familia tras salir de 'Supervivientes'

La experiencia en 'Supervivientes' ha terminado con sabor amargo para Manuel González. Tras casi 60 días de lucha en la isla, el exconcursante regresaba a España. Sin embargo, lejos de reencontrarse con la calma y el calor de los suyos, se ha visto envuelto en un complicado conflicto familiar por las supuestas infidelidades de su novia Gabriella y la guerra familiar.

Tras llegar a España, Manuel González decidió pronunciarse públicamente a través de un comunicado que dejó perplejos a sus seguidores. "Estoy viviendo uno de los momentos más delicados de mi vida y he decidido apartarme de todo el mundo. Ya es hora de mirar por mí mismo, cuando me encuentre con fuerzas estaré por aquí con vosotros", dijo en un comunicado.

Pero lo que sorprendió aún más fue descubrir que ese "apartarse de todo el mundo" también incluía a su propia familia. En 'De Viernes', su hermana reveló que el distanciamiento con Manuel González es real y doloroso: "Sinceramente no pensaba que íbamos a llegar a este punto tan heavy. Mi hermano lleva muchos realities y yo siempre lo he defendido. Cuando no, lo ha hecho mi padre y él es muy sincero. Tienes que entender que a nosotros nos llaman de los programas. No es lo que dices de 'vienen y lo cuentan'".

| Mediaset

También en 'De Viernes', Gabriella respondió visiblemente afectada: "A mí me duele que digas eso. Has dicho que yo lo que quiero son platós. Yo trabajo de lo que he estudiado, tengo mi tranquilidad en Cádiz. No busco una guerra contigo pero es que no paras".

"Te pido perdón porque sé que me va la boca. En momentos de ira y rabia suelto tonterías. No tengo rencor ni me pasa nada contigo, quiero a tu hermano y si le quiero a él también a vosotros", añadió Gabriella, en un tono completamente conciliador.

Sin embargo, Gloria, entre lágrimas, respondió contundente: "Has dirigido toda la culpa hacia mí y hacia mi padre. Nosotros no somos periodistas. Nos llegaban informaciones, contenido, imágenes". Y, al hablar de Manuel, no ocultó su tristeza: "Acepto tus disculpas y yo también te las pido, pero quiero que entiendas que mi hermano no nos habla. Se ha posicionado".

"Esta relación es tuya y de Manuel. Si él está feliz, estaremos felices. Nosotros lo estamos pasando fatal. Mis padres son mayores y nos hemos visto en una presión mediática que flipas", añadió Gloria.

Gabriella, por su parte, también rompió en llanto al asumir su parte en el distanciamiento: "Yo también lo estoy pasando mal. Tu hermano no os habla por mi culpa. Deja de echarme la culpa a mí. Yo no tengo la culpa de que se haya posicionado".