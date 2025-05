Nadie esperaba lo que señala Joaquín Prat sobre Manuel González tras 'Supervivientes'

Ni siquiera tras haber salido de 'Supervivientes' ha llegado la tranquilidad para Manuel González. El joven sigue siendo objeto de todas las miradas tras el conflicto familiar que vive, con su hasta ahora novia Gabriella. De hecho, los colaboradores de 'Vamos a ver' han sido los últimos en comentar las novedades.

Y es que, durante la gala en directo de 'Supervivientes', Manuel González confirmó que ha decidido tomar distancia de su familia. No obstante, tampoco está clara cuál es su relación con Gabriella, teniendo en cuenta que ella no ve claro seguir con la relación. Una situación que ha generado que Manuel González se aparte de sus redes sociales.

"No sé si me gustaría más ver por una mirilla como iba a ser la Nochebuena en casa de Manuel con Gabriella, Gloria y el papá o la Nochebuena en casa de las Campos con Alejandra y la tía Campos", arrancaba Joaquín Prat el debate en 'Vamos a ver'. "Hemos toreado en peores plazas", respondía con humor Alejandra Rubio, presente en plató.

| Mediaset

Por su parte, Antonio Rossi se posicionaba a favor del expulsado de 'Supervivientes': "Me da mucha pena Manuel porque sufre por su familia. Por no defraudar a sus padres, por no hacerles sentirse mal y está anteponiendo la felicidad de sus padres y su hermana a la suya".

"Pero estuvo muy bien, no me esperaba eso de Manuel. Pensaba que iba a ir por otro lado y dijo 'a veces tengo que marcar los tiempos, esta es mi relación y mi familia desaparece'. Ojalá lo cumpla claro", decía Alejandra Rubio.

Por su parte, la colaboradora defendía a Gabriella: "Creo que está enamorada de Manuel, pero tiene mucho dolor porque la han tratado muy mal. Ella es así, le cuesta enfadarse, expresarlo...". "Lo dijo ayer en directo, que es parca en palabras, que sabe como hablo, que soy murciana", decía Pepe del Real. Sin embargo, Alexia Rivas no quería dejar pasar lo que acababa de decir su compañero en 'Vamos a ver': "Ni que los de Murcia no hablaran...".