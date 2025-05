Joaquín Prat dice lo que muchos piensan de Manuel González tras 'Supervivientes'

El regreso de Manuel González tras casi dos meses en 'Supervivientes' no ha sido para nada tranquilo. El concursante se ha encontrado un cisma familiar con su hermana y su novia como grandes protagonistas. Es por ello que Manuel González ha decidido apartarse de los focos, un tema que han comentado en el plató de 'Vamos a ver', liderado por Joaquín Prat.

"Estoy viviendo uno de los momentos más delicados de mi vida y he decidido apartarme de todo el mundo. Ya es hora de mirar por mí mismo... Cuando me encuentre con fuerzas estaré por aquí con vosotros", ha sido el mensaje que Manuel González ha compartido en sus redes sociales tras 'Supervivientes'

"También lo entiendo porque de repente llegas después de casi dos meses aislados y te encuentras todo este cisma familiar. Tu hermana yéndose de plató, tu padre también, tu novia ya no es tu novia por mensajes... Ha habido aquí una guerra máxima entre todos, que creo que fueron muy egoístas con Manuel", arrancaba el debate Giovanna González.

| Mediaset

"Me parece que llegar de dos meses de estar aislado y el numerito que hizo la familia... Se podrían haber esperado y haberlo hecho en otro momento. Ese era el momento de Manuel y se lo reventaron", sentenciaba Carmen Borrego

De este modo, Joaquín Prat daba en la clave en el debate: "Manuel estaba siendo un excelente concursante desde el punto de la supervivencia, el aguante, ser proactivo, participar, buscarse las castañas, estar aguantando todas las faenas... Todo eso se lo cargó Manuel con Nieves, lo hemos dicho muchas veces. Esto es show y me da la sensación de que está toda la familia en el ajo".

"La pregunta es si Manuel ha visto las pruebas que tenía la hermana en el móvil y por eso Manuel se ha querido apartar así", lanzaba en el plató Kike Calleja. No obstante, Alessandro Lequio se hacía una pregunta tras 'Supervivientes': "Hay una cosa que no entiendo, porque uno puede romper en un momento de calentón, pero si es calentón siempre tienes el recurso de poder eliminar los mensajes y más cuando Manuel no los había visto. ¿Por qué no los eliminó?".