Preocupación por el estado de salud de Anita tras lo ocurrido en 'Supervivientes'

Los concursantes de 'Supervivientes' llevan más de 60 días enfrentándose a las durísimas condiciones de los Cayos Cochinos, y el desgaste empieza a ser insoportable. Uno de los momentos más críticos de la edición se ha vivido recientemente en Playa Furia. Anita Williams protagonizó un preocupante desvanecimiento que dejó a todos sus compañeros en estado de alerta.

En esta fase de 'Supervivientes', la escasez de alimento, el clima implacable y los conflictos dentro del grupo han creado una atmósfera insostenible. Las lluvias, cada vez más intensas, han empeorado la situación. El propio Borja González lo resumía con claridad en su última conexión con el plató: "Aquí es que todos son disgustos".

Pese a que Álvaro Muñoz Escassi logró ganar la liga de los dioses y, gracias a ello, él y sus compañeros pudieron disfrutar de una barbacoa excepcional, el alivio fue momentáneo. El desgaste físico acumulado seguía haciendo mella, y Anita Williams no tardó en dar muestras de debilidad extrema.

| Telecinco

Durante la jornada, la concursante perdió el conocimiento y cayó al suelo sin apenas articular palabra. "Quiero agua", dijo con voz débil, incapaz de levantarse por sus propios medios. Montoya, sin dudarlo, corrió a socorrerla y le ofreció líquido rápidamente, mientras el resto del grupo observaba con creciente preocupación.

Instantes después, Anita Williams logró recuperar parcialmente la compostura, aunque su relato no hizo más que confirmar el alcance del susto: "He visto negro entero. He empezado a temblar y me he caído al suelo". Montoya la ayudó a tumbarse sobre una esterilla para que pudiera descansar, mientras Carmen Alcayde intentaba calmar la situación con gestos maternales. "Soy madre de tres hijos, la nunca y las muñecas", decía mientras le mojaba la nuca y las muñecas para aliviar el malestar.

Desde el suelo, aún afectada, Anita confesaba: "Me he asustado, me ha temblado todo el cuerpo y no veía". Por suerte, todo quedó en un gran susto y no fue necesario que el equipo médico de 'Supervivientes' interviniera. Sin embargo, esta situación deja claro el estado en el que se encuentran actualmente los concursantes tras dos meses en Honduras.