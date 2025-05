Antonio Rossi señala a la familia de Manuel tras lo visto en 'Supervivientes'

La vuelta de Manuel González de 'Supervivientes' ha estado rodeada de polémica. Poco antes de ser expulsado, su hermana, Gloria, le reveló en la isla que Gabriella, su novia, le habría sido infiel, lo que provocó una guerra en España. Es por ello que su llegada al plató de 'Supervivientes' no fue más relajada, con sus familiares decidiendo abandonar el plató en pleno directo.

Este tema ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver', con Alejandra Rubio con una clara opinión: "Es una vergüenza como tratan a Gabriella, no se lo merece. Le diría desde aquí que huya, porque si la familia le trata así no sé lo que le espera. No ha hecho absolutamente nada esta niña, solo disfrutar y tener su vida estando Manuel en un reality, que es salir con sus amigas, y eso no es nada malo".

"Viendo el historial de Manuel, si le hubiese puesto los cuernos tampoco habría pasado nada", decía Joaquín Prat, ante la opinión de Antonio Rossi: "Lo que hace la familia es peor. Es peor levantarse e irse que quedarse. Cuando le faltan el respeto a su hijo es cuando se levantan y le ponen en una situación que no le hubieran puesto si se hubiesen quedado".

| Mediaset

"Si se hubieran quedado la que se hubiera montado ahí hubiera sido marinera. Eran maleducados... La hermana de Manuel se puso a increpar a los colaboradores y a todo el mundo. La educación brilla por su ausencia", explicaba Alexia Rivas, presente en el plató de 'Supervivientes'. "Es chunga, se pone a contestar mal. Me pareció un momento muy violento y Manuel nos miraba a los colaboradores pidiendo ayuda", añadía la colaboradora.

"Manuel tiene que sacar una lección de todo esto: la familia mejor lejos. Más si no saben respetar a su propio hijo o hermano.Después de dos meses fuera que vayan y monten ese pollo en plató es para decir una y no más", decía Pepe del Real. "Yo aquí lo que veo son ganas de tele, lo veo muy forzado", concluía el debate Joaquín Prat.