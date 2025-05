Joaquín Prat dice lo que muchos piensan del concurso de Montoya en 'Supervivientes'

Pese a que ha perdido fuelle en las últimas semanas, Montoya sigue siendo uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes'. El joven está alejado prácticamente de todo el grupo y sus apoyos en la isla son Anita y Carmen Alcayde. Una actitud que ha sido analizada en el plató de 'Vamos a ver' de Joaquín Prat.

"Quería ir de estrella y se está dando cuenta de que tiene que competir con sus compañeros y eso ya no le hace tanta gracia", sentenciaba Alessandro Lequio. "Quería ir de estrella y se ha estrellado. Va a salir y va a ver que tiene en redes sociales 50.000 seguidores menos, que su imagen está por los suelos porque yo lo veo, no está gustando nada", añadía Alexia Rivas.

"¿Y cuándo tienes 50.000 seguidores menos te puedes levantar de la cama?", preguntaba con ironía Joaquín Prat. "Una persona como Montoya que solo vive de eso será algo importante. Para alguien que tiene un oficio y un beneficio no lo sé", respondía Alexia Rivas.

| Mediaset

Una opinión que compartía Pepe del Real: "Si vive de campañas, que él hizo varias una vez que termina 'La Isla de las Tentaciones', si su imagen baja no te contratan". "No hay publicidad mala", respondía Joaquín Prat. No obstante, Alessandro Lequio daba otra visión: "Lo importante no es el número, sino el engagment, así que cuidado".

"A mí lo que me llama la atención es el impacto que ha tenido en el espectador el concurso que hizo Anita en 'La Isla de las Tentaciones' y ahora, que es inversamente proporcional al de Montoya. Montoya sale como la víctima, casi el héroe de España, y flaco a favor le está haciendo 'Supervivientes'. Y Anita todo lo contrario", sentenciaba Joaquín Prat.

De este modo, Antonio Rossi opinaba en la misma línea en 'Vamos a ver' y señalaba el verdadero motivo de este cambio. "Porque estamos viendo que en el día a día, no es que explote, es que es así. Lo siente, lo vive", concluía el colaborador.