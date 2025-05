Gabriella confirma los rumores y hunde a Manuel tras su regreso de 'Supervivientes'

El jueves pasado, la audiencia de 'Supervivientes' ponía fin al paso de Manuel González por Honduras. Más de dos meses en que el concursante se ha enfrentado a todo tipo de calamidades en los Cayos Cochinos, aunque quizás no sabía que lo peor le esperaba en España. Ahora, el gaditano regresa a casa y debe enfrentarse a todos los rumores que han surgido entorno a Gabriella Hahlingag, su novia.

Desde el inicio de su aventura, la polémica ha rodeado el concurso de Manuel. Tras varias semanas de rumores de infidelidad, el gaditano recibía a su novia en Honduras y ponía fin a cualquier duda sobre su relación. Tras confesarle su amor y asegurar que le creía, el joven no esperaba el mazazo que recibiría al regresar a España.

| Mediaset

Y es que según Gloria, hermana del ex concursante y su defensora en plató, Gabriella Hahlingag le habría mandado un mensaje de ruptura tras enterarse de su expulsión. "Estoy harta de las tonterías por una relación de tres meses en las que he estado dos sin verle", explotaba la joven en plató, antes de verse las caras con Manuel.

La entrada de Manuel a plató

Tras un repaso de su paso por 'Supervivientes', Carlos Sobera daba paso a las controvertidas imágenes de todo lo sucedido en los platós de Telecinco durante su concurso. Entre ellos, vídeos de su padre confesando que no le gusta Gabriella o su hermana asegurando haber leído un mensaje de ruptura.

"Ya está. No será ni el primero ni el último y si las cosas pasan es por algo", aseveraba el gaditano, listo para romper su relación. Por su parte, Manuel González aseguraba haberse portado "de 10" con ella y que "nadie se muere por nadie".

Finalmente, ha llegado el momento del reencuentro entre la pareja, que han compartido un frío abrazo antes de ponerse al día. "Tu hermana se ha dedicado a esparcir informaciones falsas por todos los platós", comenzaba la joven, acusando a Gloria de malmeter. Además, la ha tachado de "invadir su intimidad" leyendo los mensajes que ella le mandaba al móvil.

"Te he ido enviando mensajes durante el concurso para que los leyeras al salir. En ese momento te envié un mensaje de más de 20 días con mucho agobio. Te decía que necesito hablar contigo, que no puedo más con la situación y que tu familia no me quiere", narraba ella, visiblemente emocionada.

La familia contra Gabriella

Tras este momento, la familia de Manuel González intervenía para cortar a la joven, negando las palabras de Gabriella. "Me ha amenazado en un plató de televisión", acusaba Gloria, antes de abandonar el plató para "no estropear el momento" de su hermano. Le seguía también su padre, que aseguraba que la situación "estaba en mano de abogados".

"Se han cargado tu relación, tu concurso y encima se van indignados", denunciaba la ex tentadora, con la voz quebrada. Además, la joven admitía estar yendo a terapia por toda la situación vivida durante su paso por 'Supervivientes'. "¿Tú ves normal que se meta a leer mis mensajes y vaya a contarlo?", le cuestionaba ella.

También aprovechaba para confesar las palabras que Gloria González habría calificado como amenaza. "Me llamaron por teléfono y sabes como soy hablando y en el calentón dije: tendría que haber ido y engancharla de los cuatro pelos", confesaba. "Pero yo no la amenace", proseguía ella, asegurando que todos estaban en su contra por los rumores de infidelidad.

Por supuesto, la situación había sobrepasado a Manuel González, que no ha sabido como reaccionar. "Me choca mucho ver a mi hermana y mi padre tan molestos que no la quieren ni ver", alcanzaba a decir el joven, perplejo.