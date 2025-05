La hermana de Manuel González revela unas amenazas de Gabriella tras 'Supervivientes'

El regreso de Manuel González a España tras su paso por 'Supervivientes' podría suponer un respiro tras semanas de supervivencia extrema. Sin embargo, un conflicto entre su pareja, Gabriella, y su hermana, Gloria, ha desencadenado una situación tensa que ya ha cruzado la línea del entretenimiento para rozar el terreno legal.

El desencadenante ha sido la publicación de un supuesto mensaje de ruptura que Gabriella habría enviado a Manuel durante su estancia en el reality. Fue Gloria, quien ha gestionado el teléfono móvil de su hermano durante 'Supervivientes', la que reveló este contenido en 'De Viernes'. La reacción de Gabriella no se hizo esperar y llegó con contundencia a través de una llamada en directo a 'Vamos a ver'.

"Yo no sé quién se cree esta niñata de 24 años. Me río por no coger la puerta, ir a Cádiz y pegarle un palizón", lanzó Gabriella, visiblemente molesta por la intromisión en su privacidad. Su enfado no se limitó a la filtración, sino también al uso que Gloria habría hecho de sus conversaciones con Manuel: "¿En qué momento esa señora coge el móvil de Manuel, se mete en mi puto chat, lee mi privacidad con Manuel y lo explaya? Que yo utilizaba mi chat con Manuel para desahogarme con Manuel, no con ella".

| Mediaset

"Ella es una maleducada que coge el chat de su hermano y no solo lo utiliza para cotillear, sino para difamar, manchar mi imagen y dejarme por los suelos", añadía. De este modo, siguió con dureza: "Lo único que me da a entender con todo esto es que uno, quiere a su hermano una mierda o dos, está haciendo todo esto para limpiar la imagen de su hermano. Si eso es amor de hermana, yo no quiero tener nunca una hermana que me quiera así. No la demando por Manuel".

Lejos de quedarse en el ámbito mediático, la respuesta de Gloria no tardó en llegar y lo hizo en 'Tardear'. "En el programa anterior se han emitido llamadas en las que me amenaza con insultos constantes, como niñata maleducada. Y ya lo más fuerte es que me ha afirmado que va a venir a Cádiz a darme un 'palizón'...", explicó.

"Creo que esto está totalmente fuera de lugar, llegar a esos comentarios y ese nivel. Yo tengo mucha educación, no me ha hecho falta usar mis redes sociales para atacarla, no he entrado en su juego. Ha subido vídeos muy despectivos hacia mi persona", apuntó, subrayando que no ha difundido ningún contenido de carácter privado: "No he mandado vídeos ni enseñado imágenes a nadie. A mí es el programa quién me enseña estas cosas".

Ante la magnitud de los hechos, aseguró que ha tomado medidas para afrontar la situación con respaldo jurídico. "Gracias a Dios estoy muy tranquila porque tengo en mis manos un poder notarial que me permite tener a mi nombre todos los derechos de él, desde negocios hasta tema redes sociales", explicó.

"Ahora mismo en mi casa sentimos miedo a que esta chica me pueda llegar a hacer algo. Lo he dejado en manos de mis abogados porque yo ya creo que esto se pasa", concluía Gloria.