Jorge Pérez se moja y señala en directo al futuro ganador de 'Supervivientes'

El reality más extremo de la televisión entra en su recta final con los ánimos caldeados, tanto en los Cayos Cochinos como en el plató. En su décima semana de supervivencia, los concursantes se enfrentan no solo a las inclemencias del entorno, sino también a pruebas cada vez más exigentes. Una de ellas, "La liga de los dioses", ha provocado un terremoto de opiniones tras la espectacular actuación de Álvaro Muñoz Escassi.

El andaluz logró imponerse en las tres pruebas de la dinámica con una solvencia que dejó sin argumentos a sus detractores. Su esfuerzo fue recompensado con la mayor recompensa de la edición: una barbacoa exclusiva. Pero este premio, lejos de ser solo una celebración, se convirtió en el centro de un encendido debate.

Desde el plató, Kiko Jiménez lanzó una crítica directa, sugiriendo que Álvaro Muñoz Escassi debía mostrar con claridad sus preferencias dentro del grupo: "Ahora es momento de que se moje". Según el colaborador, lo justo sería que el jinete premiara a sus afines y relegara a sus rivales: "Debería escoger a la gente que le cae bien para comer, a sus súbditos: a Borja, Álex y esa pandilla. Lo que tendría que hacer, que es lo justo, coger a la gente que le cae mal y ponerlos de camareros y asnillo nos da juegos y se termina mojando".

| Mediaset

Estas palabras despertaron la indignación de Jorge Pérez, que no dudó en intervenir para defender a Álvaro Muñoz Escassi. "No sé si hará eso o no, pero lo que sí me gustaría es pedir que se quede porque hace honor al nombre de este formato que es 'Supervivientes' y es un auténtico superviviente", dijo. Su comentario generó un cruce con Kiko Jiménez, que lo tachó de “populista”.

Mientras tanto, en la isla, Álvaro Muñoz Escassi intentó actuar con generosidad: "Siempre te pido una cosa y me dices que no y te aseguro que no es por quedar bien. Me voy a poner el delantal y van a comer mis cinco compañeros. Hazme caso esta vez". Sin embargo, Laura Madrueño fue clara: "Me han dicho que no es negociable, tienes que comer porque tú eres el ganador".