Carmen Borrego sorprende con sus palabras sobre la vuelta de Terelu a 'Supervivientes'

Terelu Campos vuelve a pisar los Cayos Cochinos. Después de su polémico abandono en las primeras semanas de 'Supervivientes', la colaboradora de Telecinco regresa a Honduras con una nueva misión bajo el brazo. Un inesperado regreso que ha revolucionado tanto a la audiencia como a su entorno más cercano: empezando por su propia hermana, Carmen Borrego.

La cadena lo confirmaba esta misma semana: Terelu vuelve a Supervivientes. Y lo hace dejando de lado incluso su obra de teatro en Murcia para reincorporarse al reality más extremo de la televisión. Aunque todavía no se han desvelado los detalles, la colaboradora ya ha hablado de una “misión muy importante” que todavía está llena de incógnitas.

| Mediaset

A escasas horas de conocer el verdadero motivo de su vuelta a Honduras, Carmen Borrego se ha pronunciado sobre la noticia. Lo ha hecho desde el propio plató de 'Conexión Honduras', programa en el que colabora habitualmente. Interpelada por Sandra Barneda, la hermana de Terelu no dudó en mostrar su admiración.

“Terelu está siendo muy valiente”, afirmaba, sin pelos en la lengua. Según la colaboradora, "la primera vez vas sin saber qué esperar pero la segunda ya lo sabes y es todavía más valiente", zanjaba. Eso sí, reconocía que Terelu no le ha contado absolutamente nada sobre la famosa misión.

Además, la madre de José María Almoguera aprovechaba para aportar su particular toque de humor para negar cualquier tipo de rencillas entre ellas. Aprovechando su aparición en el programa, Carmen ha querido zanjar cualquier especulación. "No soy nada celosa, por mucho que queráis, las cosas buenas que le pasan y que sé que está contenta, yo me alegro", explicaba.

Además, la también ex-concursante de 'Supervivientes' aprovechaba para lanzar una divertida idea sobre la vuelta de ambas Campos a Honduras. "Si yo volviera podría hacer más cosas, menos las pruebas", aseguraba. También añadía que le encantaría ir junto a su hermana, dejando en el aire su posible aparición en los Cayos Cochinos.

Además, el regreso de Terelu Campos a 'Supervivientes' ha abierto una nueva polémica para la ex-concursante: la cancelación de la segunda función de su obra teatral Santa Lola, prevista para el 24 de mayo en San Pedro del Pinatar (Murcia).