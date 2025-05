Pelayo Díaz se derrumba recordando su pasado con David Delfín en 'Supervivientes'

Esta nueva gala de 'Supervivientes' nos ha dejado uno de los momentos más emotivos de esta edición. Pelayo Díaz se ha enfrentado al 'Puente de las Emociones', una dinámica en la que el estilista se ha abierto en canal sobre su vida y su pasado. Por supuesto, no ha podido evitar acordarse de David Delfín, quién fue su pareja durante más de 9 años.

Un episodio en que el concursante ha demostrado su lado más vulnerable, ese que no siempre se atreve a enseñar en televisión. Haciendo un repaso por su vida, Pelayo Díaz ha rememorado algunos momentos felices, como sus inicios en la moda. También ha hablado de aquellos momentos más agridulces, como el bullying que sufrió en la escuela.

"Sé que fui muy revoltoso pero siempre fui el enano, el maricón, no se me escuchaba", se emocionaba el joven, recordando sus estudios en un colegio de monjas. También ha compartido un impactante episodio en el que se pasó una semana solo porque una de las monjas había pedido a sus amigas que no le hablaran. "Nadie me habló durante una semana porque una monja tuvo la idea de que los niños tienen que jugar con niños", se lamentaba.

Una relación de película

Tras ello, el estilista pasaba a hablar de su relación con David Delfín, a quién admite haber admirado desde mucho tiempo antes de conocerle. "Vi por la tele un diseñador que había encapuchado a sus modelos y flipé", narraba el concursante de 'Supervivientes'. "Después, siempre que podía iba a su tienda y le dejaba una carta explicando como le admiraba a él y como veía el arte", decía.

Fue Bimba Bosé quién le presentó al diseñador y admite que siempre estará agradecido a ella. "Cuando le vi, yo que siempre tengo palabras, me quedé mudo", narra él, sonriendo. Tras ese momento, nació una relación de película en la que David Delfín le mandaba libros y el concursante le respondía por carta.

"Estuvimos así 6 años porque los dos teníamos pareja, pero luego nos juntamos", seguía narrando Pelayo Díaz, visiblemente emocionado. "Siempre recordaré esa cena, recuerdo mirar a David con su cicatriz en la ceja, los ojos verdes y los brackets dorados y yo ya estaba enamorado, aunque me hacía el duro", admite.

A pesar de que su relación terminó en 2014, la pareja siguió manteniendo muy buena relación hasta el fallecimiento del diseñador. "Fue casi un año de estar pendientes y ver a una persona con toda la luz de mundo, marchitarse. Y a él le costaba mucho que le viéramos así... volver en ese tren fue el AVE más largo del mundo", narraba el superviviente.

Su despedida con David Delfín, que falleció por culpa de un cáncer, la recuerda casi como "una película". "No podía creérmelo, aún siento que no me ha pasado. Como que David está de viaje y en algún momento volverá y tendremos mucho que contarnos", seguía explicando él, entre lágrimas.

Además, el actual concursante de 'Supervivientes' ha admitido acordarse mucho de aquel que fue su ex-pareja. "Siento que está, le noto muy cerca y a veces me pongo a hablar solo recordándole", explicaba. "Sé que tengo muchas cosas gracias a él y le estaré eternamente agradecido", confesaba antes de fundirse en un abrazo con Laura Madrueño.