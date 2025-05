'Supervivientes' desvela el estado de la relación de Manuel con Gabriella y su familia

Tras más de dos meses de concurso, Manuel González aterriza en España en medio de una tormenta peor que las de Honduras. Durante su estancia en 'Supervivientes', no han dejado de surgir los rumores de que Gabriella Hahlingag, su novia, le había sido infiel. Unos rumores alimentados por su familia y con quién a su vuelta en plató protagonizó un tenso momento.

"Yo por respeto a ti, este es tu momento y yo me voy", sentenciaba Gloria González la llegada de su hermano al plató de 'Supervivientes'. Unas palabras que eran seguidas por el abandono tanto de ella como su padre de plató, entre amenazas a Gabriella. Por supuesto, el concursante granadino se sentía completamente desubicado y sin saber a quién creer.

Tensión con la familia de Manuel

Ahora, Manuel González desvela el estado de su relación tanto con su novia como con su familia, con un desenlace que nadie esperaba. "Estoy pasando unos días muy malos, no he dormido, es mucha información en poco tiempo..." se explicaba el joven. Finalmente, desvelaba que actualmente le había retirado la palabra a su familia.

"Ahora mismo estoy mosqueado con mi hermana y mi padre, no me hablo con ellos", confesaba el ex de 'La Isla de las Tentaciones'. Manuel desvelaba haber mantenido una tensa discusión con ellos tras la gala, que siguió el día siguiente en el hotel. "Para mí la familia es lo primero pero creo que se han pasado un poco y tienen que entender que las decisiones son mías... me echaron a perder la noche", decía.

| Mediaset

Una situación que hacía que el joven se sintiera muy confundido, con mucha información por procesar todavía. Y todo se ponía más tenso con la llegada de Gabriella Hahlingag, que era recibida con un fuerte abrazo de Manuel. La joven dejaba las cosas claras desde el primer momento: "Hay muchísimas cosas de las que hablar pero lo que pase entre nosotros, es de nosotros", confesaba ella.

Tampoco mostraba tapujos en hablar de la familia de su novio, a los que culpaba directamente de haberse "cargado la relación". "Mi familia lo primero que hacen es mirar por mí, sí que es verdad que ha llegado mucha información y no la han sabido manejar bien", decía el ex-concursante de 'Supervivientes'.

Por supuesto, Jorge Javier Vázquez quería saber si Manuel y Gabriella siguen juntos. "De momento, somos dos personas que han tenido un problema y tenemos que hablar", confesaba la joven, visiblemente tensa. Pero el presentador no se quedaba ahí, preguntándoles si querían seguir siendo pareja.

La entrada de Gabriella a plató

Y aunque ella se negaba a responder, Manuel González lo tenía mucho más claro. "No me da vergüenza decir que estoy enamorado de Gabriella y me da mucha pena lo que ha pasado", confesaba, entre lágrimas. Ella le abrazaba fuerte, rompiendo por un momento la distancia que les separaba y demostrando el cariño que se tienen.

"Yo no quiero que estés enfadado con tu familia porque para mí la familia es lo primero", le decía ella, conciliadora. "Yo me tragaré mi orgullo y si tengo que quedar con tu hermano y que nos pidamos perdón lo haré, no soy rencorosa", admitía Gabriella, emocionada.

Tras estas palabras, la pareja de ex-tentadores se daba un apasionado beso que confirmaba que todavía quedaba algo entre ellos. "Entonces, ¿Tú quieres ser novia de Manuel?", volvía a cuestionarle el presentador, pinchándola. De nuevo, la joven se negaba a responder directamente pero se le escapaba la risilla, dando a entender su respuesta afirmativa.