Así ha sido la vuelta de Terelu a 'Supervivientes': salto, misión y un giro de 180º

Esta noche, 'Supervivientes' arranca una nueva fase muy importante del concurso. Empieza la unificación y eso significa que los concursantes pasan a competir individualmente para alzarse como ganador de esta edición. Un vuelco de 180º que ha venido de la mano de una de sus concursantes más polémicas: Terelu Campos.

La ex-concursante de 'Supervivientes' terminaba su aventura en Honduras hace casi dos meses. Las condiciones de la isla hacían mella en la Campos, que la hacía abandonar por la puerta de atrás. Sin embargo, su regreso a los Cayos Cochinos ha sido todo lo contrario (y con salto del helicóptero incluido).

También lo ha hecho con una misión especial, ya que era la encargada de llevar la llave que les permitiría leer el pergamino más importante de la edición. Pero ante de su triunfal llegada a la Palapa, la hermana de Carmen Borrego tenía que pasar por el rito de iniciación de la aventura: el salto del helicóptero.

Un salto que Jorge Javier bromeaba que "iba a ser más alto que el de Anita". Algo a lo que la colaboradora de Telecinco respondía con sorna, asegurando que se tiraría de mínimo 30 metros de altura. Sin embargo, en el momento de la verdad Terelu parecía muerta de miedo.

La vuelta de Terelu Campos a 'Supervivientes'

"¿Qué coño hago aquí?", confesaba la tertuliana cuando el presentador la entrevistaba momentos antes del decisivo momento. Finalmente, Terelu Campos ha logrado lanzarse del helicóptero, que se elevaba a escasos metros del mar.

Tras ello, era el momento de que la ex-concursante leyera ese importante pergamino que daría un vuelco a esta edición. "Supervivientes, cumplidos 70 días de concurso llega el momento más importante de la aventura", narraba la concursante, que había sido recibido con mucho cariño. "Calma y Furia desaparecen para siempre y, a partir de este momento, aparece Playa Magma, en la que viviréis unificados", anunciaba.

Una noticia que era recibida con euforia por el resto de concursantes, conscientes de que eso significa estar un paso más cerca de la victoria. Tras esto, Terelu Campos ha aprovechado para anunciar que "también traigo mensajitos", añadía misteriosamente.

Por supuesto, Jorge Javier Vázquez quería saber si la colaboradora de Telecinco ya se estaba arrepintiendo de su regreso a Honduras. "Te prometo que no", sentenciaba ella, que aseguraba que tras el momento del salto, "esto no está tan mal". Además, Terelu fardaba de un hito con el que se ha alzado esta noche: "Me mola ser la única persona que se ha tirado dos veces del helicóptero en la misma edición".

Sin embargo, la de anunciar la unificación no era la única misión que Terelu Campos tenía por delante. 'Supervivientes' tiene un nuevo encargo para la colaboradora que todavía no ha desvelado. "Tu única misión no era traer la llave, pero ya las iremos conociendo", aseguraba misteriosamente Laura Madrueño.

Como más tarde se ha desvelado, Terelu Campos vivirá en las mismas condiciones que el resto de concursante. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez le ha advertido de que irá recibiendo pequeñas misiones de Poseidón que le permitirá incrementar las dotaciones de comida de Playa Magma. Un vuelco que podría mejorar las condiciones de vida del resto de concursantes, que las están pasando canutas con la falta de comida.