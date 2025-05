La confesión de Alba Carrillo en 'La Familia de la Tele' que sentencia a Terelu Campos

El regreso de Terelu Campos a Honduras ha dejado una estela de polémica que ha encendido los ánimos en 'La Familia de la Tele'. La colaboradora apareció en el aeropuerto, pero sus declaraciones frente a las cámaras no pasaron desapercibidas. Al ser preguntada por la polémica que rodea su obra de teatro, Terelu Campos respondió de forma cortante y lanzó un mensaje envenenado a sus antiguos compañeros:

"Mira, no voy a hablar de nada de la obra, absolutamente nada. Podéis decir lo que os dé la gana desde la televisión pública, la de todos, la de todos los españoles. Lo que os dé la gana, como os dé la gana", decía Terelu Campos ante las cámaras de 'La Familia de la Tele'.

"Simplemente hago una obra de teatro que es una comedia y es una sátira. Si queréis reventarla, hacedlo. Otra vez te lo vuelvo a decir. Lo que os dé la gana. Espero que os dé mucha audiencia. Mucha, como la que tiene mi cadena", declaró con contundencia.

| Europa Press

Estas palabras no sentaron nada bien entre los colaboradores de 'La Familia de la Tele', que no tardaron en responder desde el plató. María Patiño optó por una crítica con trasfondo, recordando el paso de Terelu Campos por la televisión pública: "Presentó en esta casa hace relativamente poco un homenaje a su madre María Teresa Campos. Y recordaba que Terelu destacaste que tu madre rompió el techo de cristal y destacaste algo que comparto y es que tu madre ejerció con total libertad su profesión en esta bendita casa".

"Yo a Terelu, a la que sigo queriendo muchísimo y lo digo sin ironía, le recordaría que ella ha trabajado mucho en la televisión pública y que su mayor esplendor fue en Telemadrid que era una televisión pública. Y le quiero recordar que el grupo en el que trabaja también se financia con dinero público", añadió Kiko Matamoros.

Alba Carrillo no tardó en mostrar su acuerdo: "Yo coincidí con Terelu en esta casa hace muy poquito. La verdad es que no se fue de muy buenas maneras porque igual aquí los sueldos no son tan elevados como en la otra cadena y se portó mal con los programas en los que participaba".

| RTVE

"Entonces ahora meterse con nosotros, ser tan injusta cuando ella va moviendo sus peones según le interesa económicamente hombre...", añadía Alba Carrillo.

El clima se volvió aún más tenso cuando Chelo García-Cortés intentó apaciguar la situación asegurando que la intención del programa no es competir por audiencia, sino consolidarse. Fue entonces cuando Alba Carrillo estalló con una pulla dirigida claramente a Ana Rosa Quintana: "Bueno perdona es que en su cadena está Villareja, es que ya me toca las narices sacamos aquí todo".

"Nosotros estamos en una situación y aprovechar que estamos arrancando para decir eso que ha dicho me parece tan sucio cuando ella se ha ido por la gatera por dinero", sentenciaba Alba Carrillo.

De este modo, la colaboradora recordó lo que pasó hace un año y medio: "Ella vino aquí y estaba en 'Mañaneros' y 'D Corazón' y no tenía nada que aportar más que las exclusivas de los miércoles. Cuando llegó el momento de ser noticia porque Alejandra se queda embarazada, cuando tiene que dar la primera entrevista en vez de darla a su programa se fue por la gatera a su programa de su cadena y dejó tirado a 'Mañaneros'".

"Es tan buena esta cadena que siguió colaborando y dijo que tampoco quería ir a 'D Corazón' porque había ido a 'De Viernes' y le dijeron que no que tenía que ir a su trabajo. Ella aquí estaba cuidada y no se quería ir de aquí, pero se fue por pasta. Así que baja los humos, no se puede ser así de cínica", concluyó.