Makoke desentierra el pasado oscuro de Carmen y la deja sin palabras en Supervivientes

En una noche que marcará el inicio de la fase individual del concurso, la tensión es cada vez mayor en los Cayos Cochinos. La de esta gala de 'Supervivientes' ha sido una Palapa muy intensa, con un cruce de ataques e insinuaciones entre los concursantes. Ha sido especialmente dura la discusión entre Carmen Alcayde y Makoke, que se han sacado los trapos sucios del pasado en pleno directo.

Todo comenzó con la enorme pillada de la organización al equipo Furia. En el pasado 'Tierra de Nadie', el equipo de la periodista era duramente sancionado tras realizar un robo masivo de la recompensa. Como castigo, perdieron las croquetas que habían ganado en una prueba minutos atrás, lo que ha desatado una tormenta en la Palapa.

| Mediaset

Carmen Alcayde y su gran amigo Montoya no dudaron en culpar al otro grupo de la pillada, acusándoles de "chivatos" y "egoístas". Pronto estallaba una enorme discusión con Pelayo Díaz, Makoke y Damián Quintero, sus eternos enemigos en el concurso. Pero lo peor no había sucedido aún para la ex pareja de Kiko Matamoros, que ha tenido que ver un tenso vídeo de la pareja hablando sobre ella.

Makoke se pone seria

En las imágenes, Carmen y Montoya se burlaban sin tapujos del supuesto idilio que Makoke contó haber vivido con Brad Pitt. Entre risas, el dúo ironizaba sobre que la colaboradora hubiera rechazado al actor porque “no sintió feeling”. “Debe ser la única mujer que rechaza a Brad Pitt. Con tanta fatiga, hasta yo estaría con él”, decía Montoya en tono burlón, mientras ambos imitaban una posible conversación con el actor.

Unas imágenes que no sentaban nada bien a la concursante de 'Supervivientes', que contestaba tajantemente. "Es un tema del que no voy a hablar por respeto a mi pareja", comenzaba la colaboradora sobre Gonzalo, con quien pudo reencontrarse hace unas semanas. . Pero el verdadero golpe llegó después: "Pero vamos, si quieres podemos hablar de tu romance con Dinio que igual entretiene más", soltaba Makoke, muy molesta.

La acusación dejaba a Carmen Alcayde completamente descolocada. “Si hubiera pasado algo con Dinio, lo contaría”, ha respondido, aún en shock. Cabe recordar que durante años existieron rumores sobre una supuesta infidelidad de la periodista con Dinio García, ex actor porno y habitual de los platós de Telecinco.