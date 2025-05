Así quedan las inesperadas primeras nominaciones tras la unificación de Supervivientes

Tras 70 días desde el inicio de esta edición de 'Supervivientes', el concurso alcanza una nueva fase: la unificación. Un giro que llega de la mano de Terelu Campos y que marca el inicio de una nueva etapa en la que los concursantes lucharán de forma individual. Con esta nueva dinámica, el concurso ha vivido sus primeras nominaciones en Playa Magma, la nueva localización de los 10 supervivientes restantes.

Es importante destacar el enorme cambio que supone la unificación de los equipos. Además de que pasaran a competir de forma individual, también afecta a las nominaciones. Hasta ahora, eran 4 los concursantes que se exponían al público cada semana. Con este nuevo rumbo de 'Supervivientes', la lista se reduce a tres nominados.

Así, ha dado inicio una nueva ronda de nominaciones que han estrenado Anita Williams y Makoke. La ex de 'La Isla de las Tentaciones' ha apuntado a Pelayo Díaz, debido a que "la última vez que salió nominado fue cuando Cristo perdió su zapato". Por otro lado, la colaboradora de Telecinco apunta a Álex Adrover. "Me imagino que Damián va a nominar a Montoya y a las chicas no las quiero nominar que quedamos muy pocas", declaraba la concursante.

Seguidamente, era el turno de Joshua Velázquez, que también apuntaba a Álex Adrover, con quien aseguraba "tener una conversación pendiente". "Estoy muy decepcionado con él", aseguraba. Junto al diseñador, nominaba Montoya que, sin mucha sorpresa, votaba por su archienemigo Pelayo.

Seguidamente, el turno de Álex Adrover que le devolvía el voto a Joshua Velázquez. También nominaba Carmen Alcayde, que ha tenido una gala muy complicada. La periodista apuntaba a Pelayo Díaz de quién aseguraba que "perdón a sus seguidores porque todo el mundo tiene derecho a la vida", aseguraba ella.

A pesar de que las puyas y discusiones entre el estilista y Carmen Alcayde son un constante en los Cayos Cochinos, la nominación de Pelayo Díaz ha sorprendido a todos. "Me ha decepcionado su actitud", aseguraba el concursante, apuntando a Álex Adrover, con quién todavía no ha tenido la oportunidad de convivir.

Cerraban las nominaciones Borja González y Álvaro Muñoz Escassi, que apuntaban a Joshua Velázquez debido a la dura semana que ha tenido. El joven estilista ha estado fuera de la isla debido a un hérpes zoster que ha estado a punto de dejarle fuera de 'Supervivientes'. Tras las nominaciones completas, Jorge Javier Vázquez ha hecho un importante anuncio.

"Con la unificación, en principio por el grupo solo salen dos nominados pero si hay empate, salen más", explicaba el presentador. Y eso es justamente lo que ha pasado, pues tanto Joshua, Pelayo y Álex han recibido tres votos.

Finalmente, Damián Quintero como líder ha tomado la decisión final, la más sorprendente hasta el momento. A pesar de su mala relación con Montoya y Carmen Alcayde, el karateka ha decidido nominar a la única persona que todavía no se había expuesto al público: Borja González. Ha sido un movimiento estratégico, ya que asegura verle como un contrincante fuerte.

Por tanto, Álex Adrover, Borja González, Joshua Velázquez y Pelayo Díaz son los primeros nominados de la recién inaugurada Playa Magma. Ya en la unificación, las votaciones serán más igualadas que nunca.