Antonio Rossi señala con una sola frase la actitud de Montoya en 'Supervivientes'

El concurso de Anita en 'Supervivientes' parece ir de más a menos. La joven llegó a la isla arrasando al ganar todas las pruebas, con grandes broncas y recuperando su relación con Montoya. Sin embargo, como han destacado en el plató de 'Vamos a ver', poco a poco se ha ido desinflando.

"Empezó muy bien Anita, muy fuerte, ganando muchas pruebas y se nota...", arrancaba Adriana Dorronsoro el debate en 'Vamos a ver'. "Estos bajones los han tenido todos. Pedro García Aguado acabó ganando y creo que estuvo a punto de abandonar hasta en dos ocasiones", añadía Joaquín Prat.

"Es un muro en el que se encuentran todos. Es como cuando corres un maratón en el kilómetro 30, si lo superas llegas y si tienes ganas de abandonar, entras en bucle y no sales. Y te destrozas", decía Antonio Rossi con una comparativa deportiva. "Anita ha estado así en las dos últimas semanas. Ha estado incómoda, todo lo parecía mal, por eso le tuvo que echar la bronca Escassi", añadía Pepe del Real.

| Mediaset

De este modo, Alejandra Rubio señalaba al posible culpable: "Le está condicionando Montoya muchísimo". "Por eso, no es la Anita del principio porque decía: yo vengo a 'Supervivientes' no a 'La Isla de las Tentaciones'", intervenía Alexia Rivas.

"¿Puede ser que se haya dado cuenta de lo que decía Antonio, de que Montoya realmente no la quiere?", se preguntaba Joaquín Prat. "Si eres un poco listo lo ves. Mira lo que pasó ayer, que estás viendo a la persona que amas llorando desconsoladamente por su hijo y el tío mirando para abajo", decía Alexia Rivas en 'Vamos a ver'.

"Montoya aprovecha la cámara, solo piensa en la audiencia", sentenciaba con una sola frase Antonio Rossi. "No la consoló, pero tampoco a ella le vale él para suplir esa ausencia o nostalgia que tiene ahora. No creo que sea la gran enamorada, porque Montoya no le sirve. Una persona que está completamente enamorada le da igual no tener visitas, tienes a tu pareja en la isla, que más quieres?", concluía Sandra Aladro.