Antonio Rossi señala la clave del regreso de Terelu Campos a 'Supervivientes'

El regreso de Terelu Campos a 'Supervivientes' sigue dando mucho que hablar tras su llegada a la isla. La colaboradora protagonizó un momento de complicidad con Anita, pero se espera que revolucione completamente el reality. Todo sobre sus primeras horas en Honduras ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver'.

"Va a aguantar yo creo. Entre lo que aguantó la primera y lo que va a aguantar en esta ya son bastantes días. No me ha dicho a quién no aguanta, no lo recuerdo, pero se lleva muy bien con Anita. Tenía algo que decirle a Damián", arrancaba Alejandra Rubio el debate en 'Vamos a ver'.

Por su parte, Pepe del Real tiene claro el objetivo de Terelu Campos en 'Supervivientes' "Creo que también les viene bien un revulsivo. Es de alguna manera darles un tirón de orejas, poner la gente en su sitio, para que sepan situarse... Aunque no dé información del exterior puede dar pequeños toques, que allí se agudiza el sentido".

| Mediaset

"Lo que mejor hace Terelu es que es un elemento nuevo para todos ellos, es una cara nueva, alguien que va a hacerles pensar en otra cosa. Le van a preguntar y es alguien que renueva un poco el aire", añadía Antonio Rossi. "Van a estar muy pendientes de cada palabra que diga Terelu porque van a saber que es palabra de Dios. Pensarán: si está diciendo esto Terelu es que se está viendo esto de mí... Se van a comer la cabeza mucho con cada cosa", decía en la misma línea Sandra Aladro.

"Yo dejaría que cada uno cometa sus propias cagadas. Si alguien la está cagando, que la siga cagando, si alguien lo está haciendo bien, que lo siga haciendo bien. Que cada palo aguante su vela, que no les cuente nada", sentenciaba Alexia Rivas. "Creo que va a ser clave porque va con la tranquilidad de que no tiene que luchar por llegar a la final. Con lo sincera y clara que habla no se va a casar con nadie, va a decir las cosas a la cara", añadía Nuria Chavero.

Finalmente, Sandra Aladro abría otro tema sobre Terelu Campos en 'Supervivientes': "Pasar calamidades para no progresar a mí me parece muy duro. La gracia de pasar todo eso es la posibilidad de ganar, pero si no lo vas a hacer...". "Ella se lo pasa bien y para ella es un chute de energía", concluía Alejandra Rubio.