Beatriz Archidona paraliza 'De Viernes' por lo emitido de María Teresa Campos

La última entrega de 'De Viernes' se convirtió en una de las más tensas hasta la fecha. El programa contó con la participación de Belén Rodríguez, quien acudió para responder a las palabras que Terelu Campos le dedicó en la emisión anterior. Lo que parecía una entrevista más terminó desatando una tormenta en directo que obligó a intervenir a Beatriz Archidona.

Durante años, las colaboradoras compartieron una amistad casi familiar, que se rompió de forma abrupta tras lo que Belén Rodríguez describe como una etapa de "acoso" derivada del entorno de 'Sálvame'. La colaboradora no dudó en señalar directamente a Terelu Campos como parte del problema: "Se me sometió a un acoso, incluso dentro de mi domicilio. Se narraba lo que hacía yo dentro y Terelu era una de las presentadoras del programa".

"Me hicieron muchísimo daño, yo no habría sido capaz de hacerle eso. Fue cómplice y colaboradora necesaria", explicó Belén Rodríguez. Además, reveló que Terelu le impidió despedirse de María Teresa Campos en sus últimos días, un episodio que añadió aún más dramatismo a la entrevista.

| Mediaset

El ambiente se tensó aún más cuando 'De Viernes' emitió un vídeo que incluía imágenes de la fallecida presentadora, lo que provocó una fuerte reacción de Carmen Borrego, presente en la sala VIP. Al ser preguntada por lo sucedido, la tertuliana no ocultó su malestar: "Estoy enfadada porque me parece que el redactor que ha montado las imágenes de mi madre seguramente tendrá madre y comprenderá que es innecesario poner las imágenes que se han puesto esta noche en este programa".

La contundencia de sus palabras llevó a Beatriz Archidona a tomar cartas en el asunto en pleno directo. La presentadora de 'De Viernes', visiblemente seria, decidió responder en nombre de todo el equipo: "Te tengo que decir que tienes toda la razón. Son totalmente innecesarias y por nuestra parte, hablo en nombre de todos mis compañeros, te pedimos disculpas".

Aunque Carmen Borrego aceptó las disculpas, dejó claro el impacto emocional que le generó el momento: "Me he quedado con una cara... Entendedlo, se me ha cortado el cuerpo".