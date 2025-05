Frank Blanco señala directamente a David Broncano tras lo ocurrido con Melody

La aparición inesperada de Melody en 'Vamos a ver' de Telecinco, tras su paso por Eurovisión y en plena polémica, ha reactivado las tensiones alrededor de su figura. Su decisión de cancelar los compromisos pactados con RTVE, incluyendo su esperada visita a 'La Revuelta', no ha pasado desapercibida. En 'Tardear', Frank Blanco ha arremetido duramente contra David Broncano y su programa por la forma en la que trataron la ausencia de la cantante.

Desde el inicio del debate, 'Tardear' abordó el posible incumplimiento de contrato por parte de Melody. El vínculo que RTVE establece con los participantes del Benidorm Fest se extiende hasta julio de 2025. Esto pone en duda la legalidad de la decisión de la artista de romper su agenda con la cadena pública.

Javier Espinar, coordinador de 'Tardear', apuntó que podría haberse producido una infracción contractual. Frank Blanco fue más allá al señalar que "generalmente si alguien incumple un contrato incluye una penalización". La falta de respuesta oficial por parte de RTVE levantó aún más suspicacias. "Es raro que si Melody está incumpliendo un contrato, RTVE no se haya pronunciado", comentó Mario Vaquerizo.

| Mediaset

Pero la polémica se intensificó al analizar la reacción de 'La Revuelta' de David Broncano tras la cancelación. Desde 'Tardear' se criticó que el espacio del access prime time lanzara una indirecta a la cantante por "dejarlos tirados".

"A ver si llega esa rueda de prensa porque hay cosas que no encajan porque efectivamente tanto RTVE como Melody dicen esta señora va a descansar unos días, pero ayer en el programa de Broncano tuvieron que buscar un invitado a última hora y le pegaron una pulla del rollo de esta mujer nos ha fallado. ¿Cómo te ha fallado a última hora si hace día y medio que sabes que esa agencia con RTVE se ha cancelado? Es lo que no me cuadra", expuso Frank Blanco.

Cristina Tárrega defendió el estilo habitual del presentador de La 1: "Asombrarte de como Broncano presenta ayer el que no esté Melody es no conocer a David Broncano.Es alguien que saca humor de todo y aunque lo sepa de cinco días antes va a hacer ese sketch". Verónica Dulanto, sin embargo, advirtió del conflicto institucional que eso puede generar: "Pero va en contra de la casa".

"Cuando yo digo que no encajan las cosas es que si te ha dejado tirado te ha dejado tirado y si se ha cancelado la agenda y se sabe hace un día y medio no es lo mismo", concluía Frank Blanco.