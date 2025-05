La crítica directa que David Broncano no esperaba escuchar de Resines en 'La Revuelta'

Después de meses sin dejarse ver por 'La Revuelta',Antonio Resines regresó este miércoles al programa de La 1 con una entrada que no dejó indiferente a nadie. David Broncano alimentó el misterio desde el primer minuto, anunciando la vuelta de un colaborador "desaparecido". La sorpresa no tardó en materializarse: el veterano actor volvía al plató, esta vez con ganas de reivindicar su lugar y de ajustar cuentas.

Lejos de limitarse a una aparición simbólica, Antonio Resines inauguró la velada con una sección propia: "Hoy voy a hacer una exposición de motivos, porque como todo el mundo viene con cosas preparadas y yo no...". David Broncano no tardó en responder con una pulla en 'La Revuelta': "Por eso te digo, me sorprende que hayas trabajado".

El actor, visiblemente cómodo, pero sin dejar de lanzar dardos envenenados, se defendió con una carcajada que escondía cierto reproche: "Este programa es muy difícil para mí porque me parece una idiotez". Una declaración que provocó risas en el plató mientras David Broncano contraatacaba sin contemplaciones: "¿Cómo te va a parecer una idiotez si desde hace años vienes aquí y no haces nada?".

| RTVE

Pero el momento más comentado llegó cuando Antonio Resines, entre bromas y verdades, soltó una frase que dejó al presentador momentáneamente descolocado: "Pero últimamente no cobro eh, porque hago promoción". La frase aludía, sin mencionarlo directamente, a los episodios anteriores en los que su presencia en el programa se había limitado a promocionar películas. Una práctica que David Broncano ya había criticado abiertamente en el pasado.

Sin embargo, esta vez el propio Antonio Resines lo dejó claro en 'La Revuelta': "Hoy no promociono nada, por eso cobro". Y lo cierto es que cumplió con lo prometido. Su intervención consistió en una sección donde proponía franquicias inspiradas en su figura pública, un ejercicio de humor autoconsciente que mezclaba parodia y egocentrismo con el desparpajo que le caracteriza.

En audiencias, este miércoles, 'La Revuelta' fue segunda opción de su franja bajando a un 10,8% y 1.366.000 espectadores en La 1. El espacio arrancó en el 9,4% de cuota y subió hasta un máximo del 13%.