David Broncano recrimina a su equipo la falta de gestión de invitados en 'La Revuelta'

Los invitados y 'La Revuelta' en los últimos tiempos están dando mucho de qué hablar. El programa se graba la tarde antes de emitirlo por la noche, pero esta vez David Broncano y su equipo han visto peligrar el show. La persona que debía acudir en el programa de ayer jueves, avisó el miércoles por la noche que no podía asistir.

Así, David Broncano no ha dudado en contar a su público la angustia que han vivido hasta el último momento. "Creo que es el día más loco, hemos llegado aquí sin saber si había invitado", comenzó explicando al inicio del espacio.

"Yo no sé si es invitado, invitada o invitados, pero me he enterado hace cinco minutos", proseguía en un intento de relatar el caos que habían vivido. Para ello, tomaba la palabra Fernando Delgado, el encargado de los invitados de 'La Revuelta'. "No solo hay invitado sino que hay un programón por delante", afirmaba convencido.

"Iba a venir hoy Antonio López, el pintor y un señor que tiene una calle", desveló el presentador mientras Fernando Delgado intentaba explicar la baja de última hora. "No puede ser porque tiene un proyecto en una catedral".

| RTVE

Aun así, David Broncano quiso exponer la odisea que le ha hecho pasar su compañero de trabajo todo el día. "Te he escrito, te he llamado y no he obtenido respuesta hasta las cinco de la tarde". En un cruce de reproches basados en el humor, el conductor del programa ha insinuado que su compañero de trabajo estuvo toda la noche trasnochando de fiesta sin hacer caso a nadie.

"Me fui de aquí con la ilusión de encontrar un buen invitado para hoy y he estado prácticamente sin pegar ojo con esos nervios...", relataba Fernando Delgado. "¿Pero dónde has estado por la noche buscando invitados?", preguntaba con sorna el comunicador. "Bueno pues por los mentideros de Madrid", replicaba. "En El Hormiguero no, en el agujero ha estado", terminó ironizando Grison.

Al final, la protagonista de solucionar todo este problema fue Adriana Torrebejano quien reveló cómo le propuso el coordinador acudir urgentemente a 'La Revuelta'. "Yo tenía un mensaje de Fer que ponía: Porfa, hazme caso".