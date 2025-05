'La Familia de la Tele' recurre a Kiko Hernández en plena crisis de audiencias

'La Familia de la Tele' ha vivido su mayor crisis en directo a consecuencia de sus malas audiencias. Los colaboradores han hecho balance en directo de los primeros días del formato, en el que se han sentido todos mal. De hecho, Belén Esteban ha confirmado que quiere abandonar 'La Familia de la Tele'.

Lo que nadie esperaba era la aparición en directo de Kiko Hernández: "¿Qué os pasa? Llevo viéndoos media hora, yo que os conozco desde hace 14 años y no os reconozco. Nos importaba en el pisito la audiencia, nos importaba el descojonarnos e irnos a casa... Lo importante eran los cachondeos. Reíros, los temas den igual".

"¿Belén, tú te ibas a ir sin esperarme a mí?", decía Kiko Hernández, que ha entrado a través de una videollamada. "Lo siento, pero tengo la idea en la cabeza todo el tiempo", respondía en 'La Familia de la Tele'.

| RTVE

De este modo, el colaborador ha apoyado a su amiga: "Yo no lo digo por los jefes, ni por nadie, lo digo por ti, por toda la gente que te quiere. Estás muy encorsetada, cuando quieras hablar habla, te enfades. Si alguien te esconde la mayonesa le das una hostia, porque has sido tú así toda la vida. Pareces una seta...".

"Y ese es el problema que tengo, no quiero ser la Belén de antes", respondía la colaboradora. "Tanto que decías el pisito, el pisito, que nos moríamos de la risa. Disfrútalo, porque si tú no disfrutas, el público no va a disfrutar contigo. Y en todos los barrios hay un incendio", añadía Kiko Hernández en 'La Familia de la Tele'.

De este modo, Kiko Hernández se ha dirigido también a Kiko Matamoros: "Te falta energía, ¿dónde está el eje del mal?". "Que no, yo saco de mí todo lo peor que puedo, pero un casino no lo atrapa uno solo", respondía el colaborador. "Cuando estés mal, llama a Pas Padilla", decía con humor Kiko Hernández.

| RTVE

"Os falta complicidad, cachondeo, reíros de vosotros mismos como ha pasado siempre y a partir de ahí os podréis reír de cualquiera. Como hemos hecho aquí siempre. No son los temas, sino como os tomáis vosotros los temas", sentenciaba Kiko Hernández.

De este modo, Kiko Hernández hablaba en 'La Familia de la Tele' también con María Patiño: "Te echo mucho de menos, pero ya no hablo de verte, físicamente, sino que echo de menos la María Patiño de 'Ni que fuéramos', de 'Sálvame'..."

"Mi sensación es quiero seguir, pero no sé como hacerlo para integrarlos. Me criticaba a mí misma, pero me veía demasiado fuerte, hasta que ayer rompí. Tendré muchos defectos, pero si tengo una virtud es que estoy dispuesta a escuchar y mejorar, porque tengo ganas de seguir, porque nos lo merecemos todos los que estamos aquí", explicaba la presentadora en directo.